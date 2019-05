Exclusief voor abonnees Onze analist Degryse laaiend enthousiast: “Maar zal Anderlecht Kompany wel kunnen volgen?” Redactie

19 mei 2019

12u50 8 Jupiler Pro League Ook Marc Degryse reageerde verrast toen Vincent Kompany zijn toekomstplannen uit de doeken deed. Onze huisanalist merkt op hoe de Anderlecht-fans éindelijk weer redenen hebben om positief te zijn.

“Ik had er eerlijk gezegd een beetje mijn buik van vol om over Anderlecht te praten. Het was altijd negatief. Maar nu…

De terugkeer van Kompany naar Anderlecht is geweldig. Dit is uitpakken van Coucke, Verschueren en Arnesen. Ik heb Kompany gisteren nog aan het werk gezien met City, dat was een prachtig afscheid, maar ik had niet durven dromen dat hij naar Anderlecht zou komen.

De stap is verrassend. Ik had gedacht dat Kompany als voetballer nog naar Amerika of zo zou trekken. Blijkbaar was de roep van de moederclub toch te sterk - zijn hart heeft gesproken. Wat ben ik blij. Kompany nog in België zien voetballen, mooi, toch?

Marc Coucke & Michael Verschueren: "Il nous a impressionnés avec ses analyses claires et sa vision pour l'avenir du RSCA"@CouckeMarc & @mikeverschueren: "Hij maakte indruk met zijn heldere analyse en visie op de toekomst van #RSCA"#theprinceisback #COYM pic.twitter.com/UTppTjoBNZ RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

