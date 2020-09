Onwaarschijnlijk: Mechels toptalent Vranckx mist onmogelijke, waarna fan veld opstormt bij ultieme winner Oostende ODBS/SDG

12 september 2020

18u25 10 KV Mechelen KVM KVM 0 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Erg pijnlijke namiddag voor KV Mechelen. Tijdens een wedstrijd waarin het nieuws doorsijpelde dat Erg pijnlijke namiddag voor KV Mechelen. Tijdens een wedstrijd waarin het nieuws doorsijpelde dat hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx opgepakt is, kreeg een veel te ongeïnspireerd KVM een opdoffer van jewelste te slikken in de allerlaatste seconde. Met een rake kopbal deed Hendry KV Oostende dansen, tot woede van een thuissupporter die even het veld opliep. Even daarvoor had Aster Vranckx, Mechels toptalent van 17, voor een van de absolute missers van het seizoen getekend.

❌ | Wat een verschrikkelijke misser van Aster Vranckx! 😱#KVMKVO pic.twitter.com/pdAAmUN1Ez Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Eindelijk niet langer voetbal zonder fans. In Mechelen betekent dat: sfeer op de tribunes, ook al zijn die dan nog niet eens voor de helft gevuld. Maar niemand die er rekening mee hield dat de fanfare, aanwezig in de nok van het stadion, na het laatste fluitsignaal een treurmars moest inzetten. KV Mechelen - KV Oostende leek na vooral een non-match te stranden op 0-0, tot centrale verdediger Hendry op een vrije trap van Hjulsager zowel Peyre als Vanlerberghe aftroefde. Dat werd een thuisfan even te veel en hij liep prompt het veld op. Een fikse boete, dat kan er nog wel bij voor KV Mechelen.

Vrancken had voor het eerst dit seizoen voor De Camargo in de basis gekozen, maar veel leverde dat niet op. Integendeel, KVM liep zich vast op de strakke defensieve organisatie van KVO en versierde werkelijk niets. De laatste pass ontbrak telkens. Alleen na een onoordeelkundige ingreep van Hubert ontspon zich halfweg de tweede helft een onwaarschijnlijke fase. Hairemans met de poging voor lege goal tegen de deklat, Vranckx die maar in te tikken had. Maar dat niet deed - wat een misser. Een die in de hoofden kroop van KVM, dat zich ook te druk maakte in haast elke beslissing van ref D’Hondt. Even daarvoor was de thuisploeg al ontsnapt bij een dubbele Oostende kans via Sakala en McGeehan. De Schot Jack Hendry zou minder medelijden tonen.

Coaches in koor: “Een kwestie van geluk”

Zo blijft KV Mechelen na 4 op 6 achter met 0 op 9. In eigen huis nog niet gewonnen. Winnen deed KV Oostende (5 op 15) voor het eerst. Net op tijd voor het nieuwe project onder de Duitse coach Blessin. “We hadden echt wel geluk aan het einde”, aldus de Duitser. “In de laatste vier matchen hadden we dat geluk niet, dus ben ik heel tevreden dat het deze keer aan onze kant viel. Natuurlijk is dit een opluchting. Wanneer je die eerste twee wedstrijden zó onverdiend verliest, vloek je eens hard en vraag je je af hoelang een ploeg dat kan dragen.”

Wouter Vrancken zat aan de verkeerde kant van het geluk, maar de coach van KV Mechelen bleef opvallend positief. “Ik ben akkoord met mijn collega. We hadden het geluk het niet aan onze kant vandaag.” Vooral de misser van Aster Vranckx zal blijven nazinderen. “Als die ballen zelfs niet binnen gaan, dan krijg je het gevoel dat het niet mag. Aster neem ik niets kwalijk. Als je ziet hoe die jongen van zeventien ook vandaag boven iedereen uitstak, mag je hem dat niet aanwrijven. We mogen na deze nederlaag vooral niet in een neerwaartse spiraal geraken. Tot nu toe konden we altijd kwaliteit leveren en dat zullen we blijven doen.”



• Mechelen heeft na vier speeldagen vier punten, KVO heeft er twee