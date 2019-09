Onvermijdelijke Didier Lamkel Zé leidt Antwerp met twee goals naar zege tegen Cercle SJH/AB

21 september 2019

21u53 10 Antwerp ANT ANT 3 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Een volwassen Antwerp boekte zonder echt diep te moeten gaan makkelijk zijn vijfde seizoenszege tegen Cercle Brugge. Lamkel Zé was de afwerker met dienst. De onvoorspelbare Kameroener trof twee keer raak.

Antwerp leek nochtans vroeg op achterstand te komen, maar de goal van Gory ging niet door. De VAR greep terecht in omdat Foster – die Saadi in de basiself van Cercel verving – de bal voorafgaand met de arm meenam. De Great Old kwam traag op gang. Badiashille moest tussenkomen op een schotje van Defour en toen Refaelov alleen voor hem opdook. Antwerp domineerde, maar deelde maar af en toe een plaagstootje uit.

Eerste assist voor Defour

Defour kreeg opmerkelijk vaak de bal doorgeschoven en toen hij met een strakke pas Lamkel Zé vrijspeelde, ging de Kameroener op wandel. Zijn schot ging in de korte hoek binnen en de Great Old klom verdiend op voorsprong. Antwerp liet het na om Cercle dan al helemaal bij de keel te grijpen. De Bruggelingen presenteerden zich erg schuchter op de Bosuil. Ze voetbalden amper wat bij mekaar tot Gory plots wat ruimte kreeg. Zijn voorzet dwarrelde met een flinke dosis geluk via Arslanagic achter Bolat in doel.

Antwerp leek niet aangedaan, maar even later krulde Peeters een vrije trap maar net voorbij de staak. Een achterstand voor de thuisploeg had gekund, maar ook Badiashille moest nog één keer een schot van Haroun wegduwen. Zo bleef het bij 1-1 aan de rust. Een tussenstand waar ze zich bij Cercle aan konden optrekken. Bölöni eiste in de kleedkamer ongetwijfeld meer van zijn elf die net iets te zelfzeker stond te voetballen.

Naast Standard

Echt gretig begon Antwerp niet aan de tweede helft, maar het klom nog voor het uur weer op voorsprong. Vrije trap van Refaelov en ter hoogte van de strafschopstip kon Mbokani volledig vrijstaand binnenkoppen. Zonder echt moeite te moeten doen, diepte Antwerp zijn voorsprong uit. Kinderlijk balverlies van Donsah en Mbokani mocht ervandoor. Hij legde breed voor Mirallas, maar die liet het ruiterlijk aan Lamkel Zé over. Het enfant terrible van de Bosuil trapte zijn tweede van de avond hoog in doel. Daarmee was het ook meteen welletjes voor Antwerp. Mercadal probeerde bij Cercle nog wel iets door Hazard en Saadi in te brengen, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Bölöni liet Defour verder warmdraaien. Hij hield het na een uurtje op Anderlecht, deze keer al 86 minuten vol. Toen Coopman hem kwam aflossen, trakteerde de Bosuil de ex-Rode Duivel op een uitgebreid applaus. Met 15 op 21 komt Antwerp voorlopig naast leider Standard.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Defour