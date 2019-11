Onmondig Racing Genk komt dubbele achterstand dit keer niet te boven, Eupen boekt eerste thuiszege

KDZ/GVS

02 november 2019

19u14 0 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 0 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Racing Genk speelt dinsdag tegen Liverpool. Deze ploeg verdient die trip naar Anfield niet. Kansloos onderuit in Eupen. Het gaat van kwaad naar erger met de Limburgers. Shame on you.

In vergelijking met de tweede helft tegen Cercle en de eerste 80 minuten tegen Antwerp was het begin van Racing Genk bemoedigend aan de Kehrweg. Onuachu en Odey, de twee Nigerianen vormden het spitsenduo omdat Samatta rust kreeg, versierden elk een kansje. De grootste van de twee kopte te centraal, de snelste van de twee zag zijn bal van de lijn gekeerd door Verdon. Eupen was de eerste twintig minuten amper op de helft van Genk geweest. Verdon zette een afgeweerde hoekschop voor doel, Hrosovsky stapte te laat uit waardoor Bolingi de 1-0 onder Coucke mocht schuiven.

Twee minuten later was het opnieuw prijs. Milicevic dropte een vrijschop in de rug van de defensie. Lucumi en Cuesta - je zou toch denken dat die Colombianen mekaar een beetje verstaan - keken naar elkaar en Amat duwde de 2-0 simpel binnen. Kinderlijk eenvoudig en zonder een echte kans te creëren stond Eupen op een dubbele voorsprong tegen de ‘landskampioen’. Ach, we schrappen dat woord beter uit onze woordenschat. Deze ploeg is de naam landskampioen onwaardig.

Technisch directeur Dimitri de Condé kent zijn vak, de voorbeelden zijn legio. Patrik Hrosovsky zal dus wel degelijk kunnen voetballen. Maar de Slovaakse middenvelder doet op dit moment werkelijk niets om de ploeg naar een hoger niveau te tillen, hetzelfde geldt voor Théo Bongonda. Leuke transfers op papier, miskopen op het veld. Zonde van al die miljoenen. Het is zinloos om de schuld van dit alles in de schoenen van Felice Mazzu te schuiven. Al gaat de coach niet vrijuit. Hij slaagt er op dit moment niet in om zijn spelers beter te maken. Waar wil hij precies naartoe? Weet hij het? Weten zijn spelers het?

Het overwicht van Genk bleef na rust stereotiep. Geen vernuft, geen creativiteit. Waarom Ianis Hagi dan tot een kwartier voor tijd op de bank bleef is ons een raadsel. Eupen was via Schouterden dichter bij een derde treffer dan Genk bij een eerste. Houdini had gisteren een snipperdag. Geen miraculeuze ontsnapping meer voor Genk zoals tegen Moeskroen of Antwerp. Neen, gewoon kurkdroog de boot in zonder een vuist te maken. Ontluisterend