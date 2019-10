Ongezien: Mazzu haalt tijdens interview plots gsm boven om fout VAR aan te tonen Redactie

19 oktober 2019

21u00 0 Jupiler Pro League Opvallend beeld na de wedstrijd tussen Standard en Racing Genk (1-0). Felice Mazzu was niet te spreken over het doelpunt van de Rouches en pakte tijdens het tv-interview plots zijn gsm uit z’n zak om de fout van de videoref aan te tonen. Ongezien.

Nét voordat Samuel Bastien een heerlijke goal maakte, ging de bal volgens de bezoekers over de lijn. Moeilijk te zien op de beelden, zo oordeelde ook de VAR. Het doelpunt werd gevalideerd.

Na afloop stond een woedende Mazzu de pers te woord. Hij vond dat de goal afgekeurd moest worden, omdat de bal volgens hem wél degelijk de lijn overschreed. En dat toonde hij aan via een screenshot (zie hierboven).

Tijdens de partij uitte ook Standard zijn onvrede over de videoref. Sébastien Dewaest beging een zware overtreding, maar ontsnapte aan een rode kaart. Standard-voorzitter Bruno Venanzi stuurde vervolgens een opmerkelijke tweet de wereld in: “Standard is sterker dan de VAR.”