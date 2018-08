Ondanks Wesley: Club wint, maar zijn spits dreigt vier speeldagen te moeten brommen Niels Poissonnier

05 augustus 2018

22u47 1 Jupiler Pro League Schade bracht het vooralsnog niet met zich mee. Ook zonder Wesley won Club van Moeskroen. Afwachten of dat de komende weken eveneens zo zal zijn, als de Braziliaan geschorst toekijkt vanuit de tribune.

De avond was gezapig begonnen. Moeskroen baadde in rust. Onder een aangenaam zonnetje. Tot plots…

Een zekering sprong in het hoofd van Wesley Moraes Da Silva – ’t was lang geleden. Een elleboog knal in het gelaat van Katranis. De betere Griekse tragedie.

