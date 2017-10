Ondanks het nieuwe tumult toont scheidsrechtersbaas Verbist zich tevreden: "Perfect weekend voor videoref" ESK/LUVM/PJC

06u33 0 Telenet Jupiler Pro League Het is een constante: telkens als de videoref ingrijpt, ontstaat er tumult. Zo ook dit weekend, maar scheidsrechtersbaas Johan Verbist neemt het op voor zijn team: "Er is goed gewerkt."

"Ik kan verzekeren dat er contact was, maar nooit een poging tot schwalbe", tweette Sébastien Pocognoli gisteravond. Aanleiding voor die tweet was een beslissing van ref Luc Wouters. Die wilde de bal gisteren, bij een 3-1-tussenstand tijdens Standard-KV Kortrijk, op de stip leggen na een overtreding van Attal op Pocognoli. Tot hij richtlijnen kreeg in zijn oortje.

Avant que le débat ne commence, n'ayant pas revu les images,je peux certifier que contact il y a eu mais JAMAIS tentative de simulation. Sebastien Pocognoli(@ SPocognoli15) link







Na een uitgebreide analyse van de beelden adviseerde videoref Yves Marchand Wouters om de fase nog eens te herbekijken op de monitor langs de zijlijn. Wouters deed dat, concludeerde dat er geen fout geweest was en besloot daarop om Pocognoli geel te geven voor schwalbe. Terecht, vond Attal: "Pocognoli was heel slim. Hij sloeg zijn ene been tegen het andere in de hoop de scheidsrechters te misleiden." De inschatting van Wouters kwam Pocognoli duur te staan: hij had al geel gekregen, dus volgde rood. Maar die kaart kwam er níet op aanraden van Marchand.







Het was wel vooral die (erg strenge) uitsluiting die voor tumult over de videoref zorgde. Onbegrijpelijk, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist gisteren. "Want de videoref heeft in dit geval prima werk geleverd. Hij oordeelde dat het geen strafschop was en stuurde goed bij - een correcte ingreep. De beslissing om geel te geven maakte Wouters op eigen houtje. De hoofdref heeft de eindverantwoordelijkheid."

Standard-spits Orlando Sá, die meende dat zijn aanvoerder niet de intentie had om te simuleren, had in elk geval geen goed woord over voor het systeem. "Ik denk dat ze beter in tweede en derde klasse zouden experimenteren met hun videorefs."

Nochtans was er ook tijdens AA Gent-Waasland-Beveren een schoolvoorbeeld van hoe de VAR (Video Assistent Referee) nuttig kan zijn. Vanuit het busje in de nabijheid van de Ghelamco Arena was het videoref Christophe Delacour die Sébastien Delferière prima bijstond. Op die manier werd, voor het eerst sinds de invoering in de Jupiler Pro League, een gele kaart in een rode omgezet.

De primeur was voor Rudy Camacho. De Fransman van Waasland-Beveren maaide zaterdag in de slotminuut de Gentse invaller Sylla met een drieste sliding onderuit toen die alleen op weg leek naar doel. Omdat ook W-B-ploegmaat Buatu bij die aanval nog naast Camacho en Sylla liep, hield ref Delferière het bij geel, maar daar dacht Delacour anders over.

Delacour had het bij het rechte eind om Delferière richting 'kijkdoos' te sturen. Camacho had bij zijn tackle immers totaal geen oog voor de bal. De verdediger trapte Sylla op de voet aan nadat die het leer al een eind voor zich uit had getikt. Na zowat een minuut beelden kijken keerde Delferière op zijn stappen terug en stuurde hij Camacho met rechtstreeks rood naar de kleedkamers.







"Ook daar heeft de videoref zijn job gedaan", strooide Verbist met lof naar zijn team. "Het waren twee goeie inschattingen. Dit was een perfect weekend voor de VAR."

