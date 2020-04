Onbegrip bij UEFA over het nu al stopzetten van onze competitie: “Dit was niet de bedoeling” ODBS

02 april 2020

20u11 10 Jupiler League We hebben een primeur. Als eerste competitie in Europa, is de onze nu al (zo goed als) definitief stopgezet. Niet geheel naar de zin van de UEFA, dat net gisteren nog de deur openzette om tot 3 augustus te voetballen.

In het hoofdkwartier van de Europese voetbalbond, heerst onbegrip. “Het was net de bedoeling de competities zo veel mogelijk te harmoniseren en toch later op het jaar verder te voetballen”, klinkt het officieus vanuit Nyon, zo schrijft Het Nieuwsblad. “Hoe moet dat nu met transfers, aflopende contracten,… als de competities niet meer op elkaar zijn afgestemd.” De UEFA gaat er alvast van uit dat onder andere de Premier League, La Liga, Serie A en Ligue 1 ook in juli nog zullen verder lopen, al dan niet achter gesloten deuren. Terwijl wij dan in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zitten.

Iets wat ook onze chef voetbal al vaststelt in zijn opinie over de stopzetting van onze competitie. “Een ideaalbeeld is het niet - we gaan op oefenstage als de rest van Europa (mogelijk) voetbalt, we gaan de mercato op als de rest van Europa (mogelijk) in volle titelstrijd zit, we gaan voetballen als de rest van Europa (mogelijk) op vakantie is. Maar wat is wél nog ideaal in deze wereld?” Lees hier het volledige artikel (+).

Buitenbeentje of katalysator?

Alleen de tijd zal uitmaken of we het buitenbeentje blijven, dan wel of onze Jupiler Pro League de katalysator is gebleken om een volledig doek te gooien over het huidige Europese seizoen. Want ook in het buitenland gaan er veel stemmen op om er hier en nu komaf mee te maken. Zo haalde gisteren Marc Overmars nog hard uit naar de UEFA en de Nederlandse voetbalbond. “Ik vergelijk die twee op dit moment een beetje met de Amerikaanse president Donald Trump van een week geleden: de economie is belangrijker dan het coronavirus. Hallo! Er gaan in Nederland elke dag meer dan honderd mensen dood aan de gevolgen van corona.”

