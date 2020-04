Olivier Deschacht blijft langer aan de Gaverbeek: verlengt contract met één jaar MDRW

03 april 2020

20u44 0 Jupiler Pro League Olivier Deschacht blijft langer bij Zulte-Waregem. De verdediger verlengde zijn contract met een jaar bij de fusieclub. Momenteel is hij out met een schouderblessure.

De 39-jarige Deschacht weet van geen ophouden. Hij begint straks aan zijn tweede seizoen bij Zulte-Waregem. De oud-international is één van de meest ervaren spelers in de Jupiler Pro League. Zo maakte hij meer dan 650 wedstrijden vol in het shirt van Anderlecht, Lokeren en Zulte-Waregem. “Hallo iedereen. Ik ben blij dat ik toch een beetje goed nieuws kan brengen in deze donkere tijden. Ik heb net voor een jaartje bijgetekend aan de Gaverbeek. Laten we er een fantastisch jaar van maken. En hopelijk zijn jullie dan ook allemaal op post”, vertelt Olivier Deschacht op de Twitterpagina van de club.

Goed nieuws vandaag uit het Regenboogstadion!



✍️🏻 Olivier Deschacht tekende zonet voor nog een extra jaar bij Essevee!#Oli2021 pic.twitter.com/1oAu7PKHV1 SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link