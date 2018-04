OHL en Waasland-Beveren delen de punten in al met al ontgoochelende wedstrijd Herman Meersseman

28 april 2018

Na een wedstrijd die alleen in het eerste en vooral in het laatste kwartier kon boeien, bleef het in Leuven bij een ontgoochelende 0-0, ook al omdat beide doelmannen enkele prima reddingen in huis hadden. Voor Waasland-Beveren pas het tweede puntje in play-off 2. Het was al 21 wedstrijden geleden dat de Waaslanders nog eens de nul hielden.

Bij OHL ontbrak de zieke aanvoerder en sterkhouder Elliott Moore. Coach Nigel Pearson verschoof Libert naar het centrum van de verdediging, de 18-Jaroge Mertens trad wederop als rechtsachter. Aguémon kreeg na zijn uitstekende invalbeurt tegen Moeskroen de voorkeur op Storm. De bezoekende trainer Sven Vermant pakte uit met een vijfmansefensie, met Jans en Foulon op de flanken, en het trio De Schutter-Cauffriez-Verburgh in het centrum.

De wedstrijd startte veelbelovend. OHL kwam dicht bij de 1-0 toen Maertens een prima voorzet van Mertens tegen de paal kopte, waarna Verstraete en Thelin aan de overzijde halve kansen onbenut lieten. Een verre knal van Vanzo ging maar nipt naast. OHL dreigde nog even via Kostovski, maar na een kwartier viel de wedstijd plots helemaal stil. De thuisploeg slaagde er niet in de bezoekende vijfmansdefensie uit verband te spelen en de bezoekers bleken onmondig voorin. Al kwam Boljevic op slag van rust dicht bij de 1-0, maar hij botste op een een attente Thamsatchanan.

Vroeg na de rust werd een poging van Aguémon nog net afgeblokt door Foiulon, maar dat bleek niet de aanzet van een meer opwindende tweede helft. Thuiscoach Pearson bracht met Storm en de 18-jarige Vekeman twee frisse offensieve krachten in, maar het was Waasland-Beveren dat de wedstrijd meer in handen nam. Er was een prima Thamsatchanan nodig op een kopbal van Thelin en Jans knalde vanop 20 meter een half metertje over.

De wedstrijd brak eigenlijk pas los in het laatste kwartier. OHL ging op zoek naar de drie punten, de bezoekers lonkten naar een lonende uitbraak. Een knal van Gorius werd afgeblokt, waarna Maertens Storm op weg zette naar de 1-0, maar de Club Brugge-huurling liet de beste kans van de match liggen door tegen doelman Goblet te knallen. Aan de overzijde geraakte Verstraete niet voorbij Thamsatchanan, waarna Goblet een pegel van Aguémon onschadelijk maakte. In de blessuretijd miste Casagolda nog een prima kans. Zo bleef het 0-0.