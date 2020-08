OHL en Brys verliezen op eigen veld van Charleroi: “Ik wil niet jufferig doen, maar soms ging het er echt brutaal aan toe” TLB/HML

22 augustus 2020

22u02 4 OH Leuven OHL OHL 1 einde 3 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Derde match, derde zege voor Charleroi. De Carolo’s van Karim Belhocine gingen met 1-3 winnen op het veld van OH Leuven. Marc Brys stoorde zich aan het “brutale en gemene” spel van Charleroi: “Ik vind het erg dat er door de wedstrijdleiding niet kordater tegen wordt opgetreden.”

De match begon goed voor Charleroi. Op een hoekschop van Morioka knikte aanvoerder Dessoleil zijn ploeg al na zes minuten op voorsprong. De bezoekers kwamen amper in de problemen, maar na een goeie aanval van OHL kwam de gelijkmaker er toch. Tien minuten voor rust verlengde Dessoleil een schot van Mercier in eigen doel.

Charleroi nam ook na rust het initiatief en Fall kon ook voor 1-2 zorgen, nadat een schot van Rezaei via Iversen op de lat was beland. De Senegalees kreeg voorbij het uur rood voor een stevige overtreding op Malinov. Maar de 9 op 9 kon Belhocine en co niet meer ontglippen. In het slot zorgde Rezaei zelfs nog voor 1-3.

Belhocine: “Nog niet gaan dromen na negen op negen”

Negen op negen, waaronder een driepunten bij Club Brugge: Sporting Charleroi is de competitie overtuigend begonnen. “Maar het laatste wat mij mogen doen is nu al beginnen dromen van play-off 1 of zo”, zegt coach Karim Belhocine. “Ik zag vandaag tegen OHL goede dingen van mijn ploeg, zoals onze productiviteit, met die drie goals. Maar anderzijds lieten wij goede mogelijkheden liggen om bij 0-1 en 1-2 de wedstrijd vlugger dood te maken. En we slikten een tegengoal in het tweede kwart van de match, toen we echt niet goed bezig waren en OHL ons domineerde. Neen, laten wij rustig blijven, onszelf telkens opnieuw in vraag stellen en weer vanop nul beginnen aan de voorbereiding van onze volgende zware opdracht, thuis tegen Antwerp.”

Brys: “Ik wil niet jufferig doen, maar soms ging het er echt brutaal aan toe”

Nog voor de aftrap viel opnieuw een sleutelspeler uit bij OHL. Verdediger Pierre-Yves Ngawa liep tijdens de opwarming een verrekking op aan de quadriceps. “Als je dan al met veel blessures te maken hebt, en je wordt dan geconfronteerd met een tegenstander die niet alleen viriel speelt, maar dikwijls ook brutaal en gemeen, met veel gestamp en getrek, dan vind ik het erg dat er door de wedstrijdleiding niet kordater tegen wordt opgetreden. Maar laat dit geen excuus zijn voor onze nederlaag.”



