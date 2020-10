OHL eerst op kwaliteit, daarna op karakter stevig in de linkerkolom: “Het ontbrak ons aan efficiëntie” HML/LUVM

03 oktober 2020

23u18 2 OH Leuven OHL OHL 2 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League OH Leuven klopte na een boeiende wedstrijd Zulte-Waregem met 2-1 en nestelt zich nog wat steviger in de linkerkolom. De West-Vlamingen, die na een 2-0-achterstand uitpakten met een sterk eindoffensief en nog dicht bij de gelijkmaker kwamen, glijden weg richting degradatiezone. De Leuvenaars dreven één uur op de kwaliteit van vooral Mercier - al acht assists dit seizoen, in de tweede helft hielden ze op karakter stand.

Bij OHL vierden Duplus (voor de gepasseerde Bese) en Tshimanga (voor de geblesseerde Ouedraogo) hun wederoptreden na anderhalve maand blessureleed. Francky Dury behield het vertrouwen in de ploeg die vorige week een punt haalde bij Standard. Toch één wijziging: Humprheys centraal in de verdediging voor de geblesseerde Pletinckx.

Vooraf werd gevreesd voor een gesloten duel tussen twee teams die in eerste instantie oog hebben voor een goede defensieve organisatie en die op de counter loeren. Maar de drieduizend toeschouwers in de tribunes kregen spektakel. Halfweg de eerste helft hadden beide teams elk al vier goede kansen bij elkaar gevoetbald, hadden de doelmannen Romo en Bostyn elk al met twee sterke reddingen moeten uitpakken en had OHL gescoord, een beauty van Henry – die even voordien een dot van een kans had gemist – op aangeven van – alweer –Mercier. De zevende assist al dit seizoen van de Fransman.

Na die goal liet OHL nadrukkelijk de bal aan Zulte-Waregem, dat aan de rust 65% balbezit telde, maar daar te weinig mee deed. Marcq mikte een goede kans over, Bruno kopte in het zijnet. Dan was de scherp counterende thuisploeg gevaarlijker: Maertens liet twee goede mogelijkheden onbenut, ook omdat Bostyn sterk stond te keepen.

Vroeg in de tweede helft werd een kopbalgoal van Seck terecht voor buitenspel afgekeurd. De bezoekers gingen nadrukkelijk op zoek naar een tegengoal, maar botsten even na het uur op een nieuwe scherpe OHL-counter. Mercier – wie anders? – stuurde Sowah diep, de Ghanees bleef rustig en plaatste de bal buiten het bereik van Bostyn in de verste hoek. De vierde treffer al van de Leicester-huurling dit seizoen.

Met Kainourgios en Berahino als frisse krachten vocht Zulte-Waregem alsnog terug. Op aangeven van Opare maakte Berahino er twintig minuten voor tijd 2-1 van. Meteen het sein voor een fors eindoffensief van de bezoekers. OHL, dat al heel veel gegeven had, kreeg het almaar moeilijker. Kainourgios liet tot tweemaal toe een wenkende gelijkmaker liggen en Bruno knalde een half metertje naast. Die van Leuven plooiden, maar kraakten niet.

DOELPUNTEN: 20’ Henry (1-0), 63’ Sowah (2-0), 70’ Berahino (2-1).

Brys en Dury eensgezind na OHL - Zulte Waregem: “Het ontbrak ons aan efficiëntie”

OH Leuven en Zulte Waregem maakten er een bijzonder aantrekkelijke pot voetbal van in het King Power Stadium @ Den Dreef. Dat OHL uiteindelijk het laken naar zich toe trok had alles te maken met de fantastische prestatie alweer van Xavier Mercier. De Franse spelmaker van de Leuvenaars onderstreepte zijn bloedvorm met alweer twee beslissende passes in de beide goals van zijn team, wat hem nu op 8 assists in evenveel wedstrijden brengt.

“Ik kan niet ontkennen dat ik nooit voorheen zo beslissend heb kunnen zijn voor een ploeg”, sprak de 31-jarige Fransman tevreden. “Maar de jongens die ik op pad stuur naar doel moeten de kansen ook nog altijd afmaken, anders komen er voor mij geen assists bij, hé. Voetbal is en blijft een ploegsport. En ik heb het geluk dat ik hier met kleppers als Thomas Henry, Kamal Sowah maar zeker ook Mathieu Maertens jongens heb getroffen die mij en elkaar blindelings vinden in de combinaties.”

Overigens plaatste OHL-coach Marc Brys een terechte kanttekening bij alle lof die zijn ploeg oogstte.

“Met 33 procent balbezit vandaag kan ik niet helemaal tevreden zijn”, was de Antwerpenaar zeer kritisch. “En al helemaal niet met slechts twee goals uit veertien open kansen. We waren zeer gevaarlijk, maar absoluut niet efficiënt. Deze match hadden snel moeten doodmaken, nu kwamen we op het eind nog in de problemen.”

De verliezende coach, Francky Dury, ziet zijn ploeg wegzakken in de rangschikking maar verliet Den Dreef toch ook met een tikkeltje hoop.

“Qua mentaliteit was deze partij mogelijk nog beter dan de vorige op Standard, en qua kwaliteit van ons spel hebben we zeker weer een stap vooruit gezet”, oordeelde Dury. “Alleen hebben we ons toch laten vangen aan het gevaar dat we vooraf voorzien hadden, namelijk die dodelijke omschakeling van Leuven. En we hebben dan misschien geen huizenhoge kansen versierd, maar met wat meer efficiëntie hadden we hier een punt kunnen pakken. Of dat verdiend zou zijn geweest, laat ik in het midden. We hebben misschien maar 1 op 6 gehaald sinds die afstraffing door Club Brugge, maar dat was dan ook een enorme klets. En ik vind dat we ons daar toch goed van hersteld hebben.”

