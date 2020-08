OH Leuven pakt gevleid punt tegen Eupen bij comeback in 1A SVL

10 augustus 2020

21u01 0 OH Leuven OHL OHL 1 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League OH Leuven en Eupen hebben op de eerste speeldag de punten gedeeld aan Den Dreef. De Panda’s hadden mogelijkheden genoeg om de wedstrijd te winnen, maar stuitten telkens op een sterke Keet of zijn verdediging. OHL pakt zo een gevleid punt bij zijn comeback in 1A.

Van bij het begin van de wedstrijd was het al Eupen wat de klok sloeg. Darren Keet moest meermaals zijn kunnen tonen op schoten van Embalo en Cools. De thuisploeg was duidelijk nog wat onder de indruk van 1A, want het was werkelijk nergens. Op het halfuur moest De Wolf toch een keer bij de pinken zijn op een afvallende bal van Duplus. Voor de rest bleef Eupen de betere, maar kon het geen grote kansen meer afdwingen. Tussendoor had Marc Brys al twee keer noodgedwongen moeten wisselen. Mathieu Maertens en Derrick Tshimanga moesten het veld geblesseerd verlaten.

Ingestudeerd nummertje

Ook bij het begin van de tweede helft liet Eupen genoeg kansen om de score te openen onbenut. En dan volgt meestal het spreekwoordelijke deksel op de neus. Mercier speelde een vrije trap aan de middellijn geweldig snel in, Kotysch liep zich perfect vrij en plaatste de bal overhoeks voorbij Ortwin De Wolf. Feest bij de Leuvenaars, dat zeer gevleid op voorsprong klom.

Een gouden wissel van Beñat San José had uiteindelijk wel effect. De jonge Julien Ngoy, een oud-jeugdproduct van Anderlecht en Club, dribbelde zich doorheen de Leuvense defensie en kon ook nog voorbrengen. Na een misverstand tussen Kotysch en doelman Keet was het Nuhu die uiteindelijk voor een leeg doel kon scoren. Absoluut verdiend voor de Panda’s.

Julien Ngoy was nog een gesel voor de OHL-verdedigers, maar Eupen liet andermaal alle kansen onbenut. OH Leuven mag niet klagen met een punt zijn rentree. Eupen speelde attractief voetbal met enkele sterke jongens voorin, maar was vooral inefficiënt. Als ook de goals volgen, kan Eupen een leuke ploeg om volgen worden dit seizoen.



