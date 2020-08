OH Leuven pakt eerste seizoenszege op de Freethiel: “Goed voor onze gemoedsrust” SVL/HML

29 augustus 2020

20u31 2 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 3 OHL OHL OH Leuven Jupiler Pro League De eerste zege van OH Leuven sinds de terugkeer naar eerste klasse is een feit. De Leuvenaars boekten een verdiende zege op de Freethiel: 1-3.

Waasland-Beveren en OH Leuven maakten de voetballiefhebber niet echt warm in de eerste helft. De thuisploeg begon nog sterk met enkele pogingen van Koita, maar deemsterde nadien helemaal weg met de bezoekers uit Leuven. Het was Xavier Mercier die iedereen wakker schudde met een prinsheerlijke vrije trap. Daarmee was ook alles gezegd over de eerste 45 minuten.

De thuisploeg kwam veel beter uit de kleedkamer en het was Efford die de inzet van Waasland-Beveren snel beloonde met de gelijkmaker. Daar kon het slechts zeven minuten van genieten, want Sascha Kotysch bracht OHL voor de tweede keer op voorsprong. De thuisploeg was niet bij machte om veel weerwerk te bieden, Thomas Henry deed vijf minuten voor tijd het licht helemaal uit op de Freethiel. Caufriez mocht nog enkele minuten voor de rest gaan douchen na een slag richting Kotysch. OHL pakt zijn eerste driepunter sinds de return naar 1A, Waasland-Beveren lijdt een derde nederlaag op rij.

Man in vorm Mercier: “Onderbreking komt op juiste moment”

Middenvelder Xavier Mercier is dé man in vorm bij OHL. Hij had een voet in vijf van de zes Leuvense competitietreffers. In Beveren pakte hij uit met een vrije trap en bij de tweede OHL-treffer ging zijn schot via de voet van Kotysch in doel.

“Het loopt inderdaad vlot voor mij, ik voel me prima in de vrije rol die coach Marc Brys me geeft. Maar dat rendeert alleen omdat iedereen in onze ploeg doet wat van hem verwacht wordt. De eerste overwinning in deze competitie komt op het goede moment, zo net voor de interlandonderbreking. Die komt echt wel gelegen voor ons, want we hebben al héél veel gegeven dit seizoen en dat begint fysiek en mentaal te wegen. Eerst de lange voorbereiding op de promotie-return tegen Beerschot, en dan die eerste vier wedstrijden in 1A die er meteen op volgden. We beloonden onszelf met de eerste drie punten en dat is goed voor de gemoedsrust en het vertrouwen.”

Bij OHL viel Aguémon in Beveren uit met allicht een gescheurde laterale knieband. De kans is groot dat hij na Schuermans, Duplus en Tshimanga de vierde OHL-speler is die in deze prille competitie voor ettelijke maanden uitvalt.



