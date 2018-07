Oefenzeges voor Charleroi en Oostende YP

11 juli 2018

23u06

Bron: Belga 1 Jupiler Pro League Sporting Charleroi en KV Oostende hebben vandaag hun oefenwedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League met een overwinning afgesloten.

In het Nederlandse Swolgen legde Charleroi de Franse tweedeklasser Valenciennes met 1-0 over de knie. Florian Dessoleil (79.) scoorde in de tweede helft het enige doelpunt van de partij. Voor de Zebra's is het de tweede zege op vier oefenduels. Eerder speelden de troepen van Felice Mazzu gelijk tegen Tubeke (1-1), verloren ze van Westerlo (2-1) en klopten ze Cercle Brugge (2-0). Volgende week ontvangt Charleroi de Franse eersteklasser Nice. Valenciennes is komend weekend dan weer de tegenstander van KV Kortrijk.

KV Oostende won in Sluis met 2-0 van de Israëlische club Hapoel Haifa. Nicolas Rajsel opende vanaf de penaltystip de score voor de kustploeg, na de pauze verdubbelde Brecht Capon de voorsprong met een rake kopbal. De Zambiaanse nieuwkomer Fashion Junior Sakala maakte de laatste 20 minuten vol. Voor de troepen van Gert Verheyen is het de tweede zege uit de oefencampagne na de draw tegen een Zeeuwse selectie (0-0) en de 0-14 tegen de Nederlandse amateurclub Bruse Boys. Zaterdag oefent KV Oostende tegen Zulte Waregem.

1B-clubs KV Mechelen en Union namen het in Kampenhout tegen elkaar op. Dankzij doelpunten van Yacouba Sylla (5.) en Rob Schoofs (40.) blijft Malinwa foutloos in de voorbereiding.