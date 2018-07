OEFEN. Club speelt gelijk in eerste serieuze oefenmatch - nieuwe zege STVV - De Boeck blaast Cercle-Kortrijk af Redactie

04 juli 2018

20u35 22

Club speelt gelijk in eerste serieuze oefenmatch

Op stage in Garderen kwam Club Brugge vanavond niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Steaua Boekarest. Denswil opende al vroeg de score, maar uiteindelijk behoedde Hubert blauw-zwart met een penaltysave voor de nederlaag.

Bij Club vierde nieuwkomer Peres in de loop van de match zijn debuut. Ook de herstelde Dennis speelde een eerste keer. Blauw-zwart nam een vliegende start: Denswil kopte al na vier minuten een hoekschop van Vormer keihard in de winkelhaak. Steaua herstelde snel het evenwicht en nam zelfs de bovenhand, al lukten de Roemenen pas in de tweede helft de gelijkmaker. Invallersdoelman Hubert stopte na de gelijkmaker op knappe wijze een strafschop, terwijl Wesley aan de overkant een open doelkans onbenut liet. Uiteindelijk eindigde het oefenduel op een logisch gelijkspel. Club oefent zaterdag een tweede keer tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten.

Doelpunten: 3’ Denswil (1-0), 53’ 1-1

Club Brugge: Horvath (75’ Hubert); Decarli, Mechele (46’ Cools), Denswil (60’ Peres); Tomecak, Baiye (60’ Vanlerberghe), Rits (60’ Vanaken), Vormer (60’ Refaelov), Groeneveld (60’ Diatta); Schrijvers (60’ Dennis), Vossen (60’ Wesley)

(Door Tomas Taecke)

STVV wint ook vierde oefenpot

STVV, op stage in Oisterwijk, won in het Nederlandse Doorwerth ook zijn vierde oefenpot, nu tegen Ross County. De Schotten kwamen een vroege goal van Yohan Boli nooit meer te boven en slikten ook nog een tweede via Janssens.

Stevige en aangename oefenpot tussen twee ploegen die hun voetjes niet terugtrokken. STVV opende sterk. En dat leverde al snel een doelpunt op. De Sart speelde Boli met een splijtende pass vrij en die schoof de open kans overhoeks mooi binnen. 1-0 na amper negen minuten. De reactie van de Schotten liet niet lang op zich wachten. Maar de harde knal van Mc Manus strandde op de deklat. Het spel bleef aardig op en neer gaan. Toch het waren het de kanaries die de richting bepaalden. De Norre knalde van op zo'n dertig meter hard tegen de paal. Stilaan kwam er meer evenwicht in de match. Ross County drong even aan, maar kansen leverde dat niet op. Ook STVV maakte niet veel meer klaar. Of we moesten het hebben over één van die corners van Bezus. Weer draaide hij er eentje ei zo na rechtstreeks binnen. Hoe dan ook, 1-0 was het bij de rust.

In de tweede helft voerde Marc Brys maar liefst negen vervangingen door. Zoals gewoonlijk kwam dat de kwaliteit van het geleverde spel niet ten goede. Veel middenspel, zagen we, dat wel, maar echte kansen bleven aan beide kanten uit. En potiger ging het er ook aan toe, ook van beide kanten. Thalisson en Botaka werden bijna letterlijk onder de graszoden gestopt. Tussen alle geroep en getier door geraakte STVV dan toch plots aan een tweede goal. Asamoah bewaarde het overzicht en stuurde Janssens in het straatje en die liet de Schotse doelman Fox kansloos. We noteerden ook nog een mooie vrije trap van Bourard. Maar voor het overige viel er niks meer te beleven. 2-0 dus. Verdiende overwinning voor de kanaries.

Doelpunten: 9' 1-0 Boli, 68' 2-0 Janssens

STVV: Pirard (46' Steppe); De Norre (46' Atunes), Tomiyasu (46' Opdenakker), Mmaee (46' Ryckaert), Thallison (68' Tomiyasu); De Petter (46' Bourard), De Sart (46' Asamoah); Botaka, Bezus, (46' Abrahams) De Bruyn (46' Ceballos); Boli (46' Janssens).

(door Filip Kevers)

Normaal zouden Cercle Brugge en KV Kortrijk komende zaterdag een oefenpot afwerken in Lichtervelde, maar die wedstrijd gaat niet door. Glen De Boeck, coach bij de Kortrijkzanen, heeft de wedstrijd afgeblazen omdat hij te weinig spelers heeft.

In plaats daarvan speelt groen-zwart zaterdag om 14u een oefenpot tegen Waasland-Beveren op het veld van Svelta Melsele (derde amateur).