Odjidja en Vanderhaeghe jennen mekaar over gezamenlijke periode bij Anderlecht: "Hij wou zijn plaats niet afstaan aan mij"

Mathieu Goedefroy

15 augustus 2018

14u17 0

De sfeer is goed bij AA Gent, zo één dag voor de beslissende Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen het Poolse Jagiellonia. Trainer Yves Vanderhaeghe en middenvelder Vadis Odjidja stonden vandaag de pers te woord. Toen hun gezamenlijke Anderlechtperiode - Vanderhaeghe stond er nog in de basis toen de 16-jarige Odjidja bankzitter was - daarbij ter sprake kwam, werd er wat heen en weer gejend. "Hij wou zijn plaats niet afstaan."