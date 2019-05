Odjidja blijft achter Thorup staan: “Of deze zege er eentje is voor de coach? Zeker” MH

10 mei 2019

23u01

Bron: Play Sports Telenet 0 Belgisch voetbal Eindelijk loon naar werken voor AA Gent. Op Sclessin boekten de Buffalo’s hun eerste zege in de play-offs (2-3). Dat de groep nog achter de coach staat, bevestigde Vadis Odjidja (30) na afloop voor de microfoon van Play Sports. “Iedereen knokt voor de volle 100 procent.”

“Het geloof was er vandaag vanaf het begin", stak de middenvelder van wal. “We zaten goed in de match, alleen maakten we onze kansen niet af. Op het einde bleven we erin geloven en dat heeft uiteindelijk geloond. We zijn heel blij met deze overwinning.”

“We moeten het ook gewoon voor onszelf doen. De voorbije weken waar we niet goed genoeg, al kenden we ook wel wat pech. Nu moeten we elke wedstrijd met volle engagement aanpakken. Dat hebben we vandaag ook gedaan en dat heeft geloond. Of de zege er ook eentje is voor de coach? Zeker. Iedereen knokt voor de volle 100 procent. Voor zichzelf, voor de trainer, voor het team, ...”