O ironie: Anderlecht verwijst Deschacht en Lokeren na 23 jaar in de Jupiler Pro League naar 1B PJC & MH

03 maart 2019

19u51 0 KSC Lokeren LOK LOK 1 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Het is (sportief) voorbij. Sporting Lokeren verloor van Anderlecht met 1-2 en kan de laatste plaats niet meer kwijtraken. Het kon niet uitblijven.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Net voorbij het kwartier kreeg Dennis Appiah veel ruimte op de rechterflank, waarna hij een zowaar goeie voorzet afleverde - normaal lukt hem dat niet zo makkelijk. In de zestien nam spits Ivan Santini in dank aan: prima kopbal, Davino Verhulst geklopt (0-1). Lokeren, dat via Saroka had nagelaten de score te openen, moest nu al twee goals maken om degradatie te vermijden.

Op geen enkel moment kreeg Daknam de indruk dat dat gebeuren zou. Lokeren kreeg zelfs niet echt kansen op de gelijkmaker, Anderlecht liet na zijn voorsprong uit te bouwen. Yari Verschaeren, héérlijke speler krulde eerst naast, nadien miste hij ook nog eens oog in oog met Verhulst. Het bleek slechts uitstel: in minuut 67 leverde linksachter Antonio Milic de assist, invaller Pieter Gerkens maakte netjes af: 0-2.

De aansluitingstreffer van José Cevallos (1-2) kwam te laat om de degradatie te vermijden. In de loges zuchtte Roger Lambrecht eens diep. Lokeren speelde sinds 1996 onafgebroken in eerste klasse. Tot nu.

Slotvraagje: zou Olivier Deschacht meegaan met Lokeren naar tweede klasse? Zo ironisch dat uitgerekend Anderlecht, dat een goeie zaak deed voor play-off 1, zijn team het nekschot gaf…