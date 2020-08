Nul op negen voor Buffalo’s: Bölöni kan met AA Gent niets rapen bij ex-club Antwerp XC

22 augustus 2020

22u38 14 Antwerp ANT ANT 1 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Nul op negen. AA Gent verloor ook de eerste wedstrijd onder László Bölöni. Antwerp zette de Buffalo’s met het kleinste verschil opzij: 1-0.

Vadis Odjidja ontbrak met een blessure tegen Antwerp. Daarnaast voerde László Bölöni nog twee wissels door tegen z’n ex-club. Jordan Botaka en Roman Bezus kwamen in de ploeg, Anderson Niangbo en Milad Mohammadi zaten -net zoals Laurent Depoitre- op de bank.

Faris Haroun had na vier minuten de 1-0 aan de voet, maar de kapitein miste onbegrijpelijk. ‘t Deed terugdenken aan de misser van Raheem Sterling vorige week in de Champions League. De Antwerp-kapitein herpakte zich een kwartiertje later door de perfecte voorzet af te leveren, Dieumerci Mbokani kopte eenvoudig binnen.

Een ideeënloos AA Gent zwoegde op de Bosuil. Alessio Castro-Montes zette Jean Butez met een afstandsschot aan het werk. Nadien belandde een indraaiende vrijschop van Sven Kums een half metertje naast het doel van de Antwerp-goalie. Tot zover de Buffalo’s in de eerste 45 minuten.

Beterschap na rust. Gent voerde de druk op en dreigde via Roman Yaremchuk, Kums en Roman Bezus, maar de gelijkmaker bleef uit. Antwerp, dat in de tweede helft hélemaal inzakte, hield stand. Eindstand: 1-0. Gent is zo de rode lantaarn met nul op negen - Bölöni heeft werk voor de boeg. Voor Antwerp was het de eerste driepunter.



