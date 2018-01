Nu twee punten voor op Mechelen: Eupense muur blijft overeind Eddy Soetaert

27 januari 2018

21u55 0 Jupiler Pro League Claude Makélélé was niet naar Kortrijk gereisd om het publiek aangenaam te onderhouden. Hij bouwde een vijfmansmuur met daarvoor ook nog eens drie verdedigende middenvelders waardoor de geroemde Kortrijkse aanvalsgolven werden gesmoord. Eén punt vond de Fransman ongetwijfeld ook wel wat om zo één punt verder weg te kruipen van KV Mechelen.

Daarmee pakte Eupen mits een vierde gelijkspel ook een vierde punt buitenshuis, daar waar Kortrijk voor het eerst onder Glen De Boeck thuis niet kon winnen, zelfs niet kon scoren.

Pas in de 55ste minuut versierde een dominant KVK tegen de Eupense muur een eerste doelrijpe kans. Chevalier bracht aan, Perbet kopte door maar Schouterden kon nog net voor de inlopende Ouali ontzetten. Natuurlijk verdiende de thuisploeg op basis van zo'n 60% balbezit de zege, maar die claimen op basis van zuivere doelkansen zat er toch niet in. Meer nog, Siebe Blondelle had bij een schaarse tegenstoot een vrije trap van Garcia zo kunnen inkoppen maar mikte naast.

De eerste helft was al meteen een illustratie van hoe een team 'de nul' probeert te houden. Het was dus zaak voor Kortrijk om daar doorheen te komen maar als dat toch even lukte, bleek het kanon nooit goed gericht. Chevalier trapte een aardige voorzet van Ouali over, Ouali deed het hem na vanaf de strafschoplijn en Makarenko kopte een corner voorlangs. De beste kans was even voor de pauze voor Lepoint maar die kon net zijn vijfenveertig niet tegen een voorzetschot van D'Haene zetten.

Claude Makélélé had het dus nog maar eens goed uitgekiend: van de laatste zeven wedstrijden verloor zijn team er maar twee. Bovendien had hij nog altijd een slappe Leye en een uitstekende Kone achter de hand om de thuisploeg op een zeldzame counter te verrassen. Eén keer lukte het bijna toen Kone Schouterden wegstuurde en die naar de dichtste bovenhoek mikte. Kaminski moest alert zijn om de bal nog over de doellat te tippen. Dan blijf je natuurlijk op 0-0 staan, de eerste clean sheet van Eupen buitenshuis trouwens.