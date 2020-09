Nu ook officieel: Waasland-Beveren komt in Amerikaanse handen Redactie

13 september 2020

12u59 0 Jupiler Pro League Het is nu ook officieel: Waasland-Beveren wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Bolt Football Holdings. De Algemene Vergadering van de club ondertekende vandaag de nodige documenten. De volledige overdracht gebeurt in de komende dagen en weken.

"We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de aandeelhouders van onze club een akkoord hebben bereikt om ongeveer 97% van de aandelen over te dragen aan Bolt Football Holdings, een bedrijf dat geleid wordt door de ervaren Amerikaanse sport investeerders David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad. De twee laatstgenoemden participeren via MSP Sports, een holding die gespecialiseerd is in diverse sporten", laat Waasland-Beveren weten.

Bolt Football Holdings heeft ook al participaties in onder meer Premier Leagueclub Crystal Palace, NBA-teams Philadelphia 76ers en de Phoenix Suns en New Jersey Devils in de Amerikaanse Hockey League.

"De resterende aandelen zullen ingevuld worden door de leden van de huidige raad van bestuur en aangevuld met enkele bestaande aandeelhouders, die de belichaming zullen zijn van de lokale verankering", legt Waasland-Beveren uit. "Er werd afgesproken dat deze aandeelhouders beschikken over een vetorecht aangaande de naam, de kleuren en de lokalisatie van de club. De nieuwe partners wensen verder te werken met het huidig managementteam - Dirk Huyck, Olivier Swolfs, Jozef Van Remoortel, Walter Clippeleyr - na de overname. Tom Rombouts blijft de clubadvocaat van W-B."

Waasland-Beveren krijgt Amerikaanse eigenaars. Binnenkort sijpelt meer informatie door, maar de deal is getekend! 💛💙🦁



👉 https://t.co/uA4pqabwDk pic.twitter.com/vF4BfVUaLC Waasland-Beveren(@ WaaslandBeveren) link

Dat Waasland-Beveren, dat na een juridische gevecht zijn plaats in 1A kon behouden, al een tijdje op zoek was naar een overnemer, was bekend. De club legt uit dat er initieel veertien dossiers op tafel lagen. Daaruit werd een shortlist met vijf kandidaten opgesteld. Vervolgens hakte de raad van bestuur de knoop door.

Financieel directeur Olivier Swolfs geeft op de clubwebsite uitleg. "Na maanden van voorbereidende gesprekken is het tijd om te landen. We wensen dat de overnemer gebruik kan maken van de extra mercato om waar nodig aanvullingen te doen in onze ploeg. We hebben alle pistes grondig bekeken. Belangrijk was om sterke financiële schouders te vinden in het post-corona tijdperk, kunnen genieten van een uitgebreid internationaal netwerk in voetbal, steunend op bewezen sportieve ervaring en know-how."

"Kandidaten dienden dezelfde waarden te hanteren als ook respect te hebben voor de geschiedenis van onze club en zijn supporters", gaat Wolfs verder. "Ook andere stakeholders zoals het gemeentebestuur, partners, sponsors, sportieve en extra-sportieve medewerkers zijn aan bod gekomen tijdens de onderhandelingen. Belangrijk was ook om de ingeslagen weg van de jongste zes jaar waardoor W-B een financieel gezonde club werd en waarbij de jeugdwerking een belangrijke plaats kreeg, verder te kunnen zetten. Tijdens onze zoektocht naar onze optimaalste partner werd ook gelet op het respect voor de lokale verankering. We hanteerden het principe: think global, act local! We hebben ons niet laten opjagen, maar hebben onze tijd genomen omdat deze stap een mijlpaal is in de geschiedenis van Waasland-Beveren. De voorbije jaren hebben we vastgesteld dat we aanliepen tegen de limieten van wat een kleine club kan betekenen in 1A zodat de investeerder een aanvulling diende te zijn op de sterktes die onze club al bezit. Als je verder bouwt op wat er is, geraak je verder."

