Nu ook officieel: Davy De fauw wordt naast Simons assistent van Francky Dury bij Zulte Waregem

22 april 2020

11u24 0 Zulte Waregem Davy De fauw zet na 18 jaar een punt achter zijn carrière als profvoetballer. De 38-jarige verdediger wordt vanaf volgend seizoen - net als Timmy Simons - assistent-trainer bij Essevee. Dat maakte de club vandaag bekend.

De fauw was aanvoerder van Essevee en kwam 275 keer uit voor de West-Vlaamse club. In die tijd groeide hij uit tot een club-icoon aan de Gaverbeek. “Ik heb heel wat fantastische momenten beleefd bij Essevee. Ik hoop om die momenten nu ook langs de zijlijn te beleven”, klinkt het bij de kersverse assistent.

Naast de vele wedstrijden voor Zulte Waregem staan er ook meer dan 200 Eredivisie-wedstrijden op de teller van de verdediger. In 2011 kwam De fauw over van Roda JC. Na een tussenstop van drie jaar bij Club Brugge keerde de verdediger terug naar het Regenboogstadion. De kapitein was dit seizoen ook al volop bezig om de geschikte trainersdiploma’s te behalen.

Net zoals Timmy Simons wordt de ervaren De fauw opgenomen in de technische staf van hoofdcoach Francky Dury. “Met Timmy en Davy valt onze puzzel perfect samen en kunnen we een beroep doen op heel wat kwaliteit en ervaring”, vertelt CEO Eddy Cordier.

