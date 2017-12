Nu Eurostadion er niet lijkt te komen, waar kunnen Duivels dan wel terecht? Het nieuwe Sclessin is er alvast niet vóór 2026... Dieter Peeters

22u34 1 RV Jupiler Pro League Een vernieuwd Sclessin voor 35.000 toeschouwers komt er ten vroegste in 2026. Het ontwerp dat de club en de buurt opnieuw op de kaart wil zetten, moet echter nog de hele administratieve rompslomp doorlopen en krijgt nu al felle tegenkanting van de omwonenden. Er moet nog veel water door de Maas vloeien.

Op de avond van de bekerwedstrijd tegen KV Oostende onthulde Standard, bij monde van operationeel manager Alexandre Grosjean, op Sclessin zijn plannen aan de buurtbewoners. Met het ontwerp wil de club de sportieve ambities kracht bijzetten en tegelijkertijd voldoen aan de noden van de supporters en de buurt. "We willen een voorbeeld zijn op Belgisch niveau", vertelde Grosjean, "en ook internationale matchen aantrekken, zoals die van de Rode Duivels." Nu het Eurostadion in het water dreigt te vallen, zal de nationale ploeg wellicht afwisselend in de grootste stadions van het land spelen en daar wil Standard er één van zijn.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee