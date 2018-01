Nu al doelpuntenrecord voor Waasland-Beveren: 42 stuks MVS

24 januari 2018

Nana Opoku Ampomah scoorde vanavond tegen Anderlecht de 0-1. Meteen een bijzonder doelpunt voor Waasland-Beveren, want al hun 41ste van het seizoen. Opmerkelijk, want dat is, nu al, een clubrecord in de reguliere competitie.

Isaac Kiese-Thelin zette het later nog scherper, op 42. Straf, wetende dat er hierna nog zeven wedstrijden op het menu staan. Het vorige record (40) dateert uit het seizoen 2015-2016.