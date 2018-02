Nog steeds ongeslagen onder Vermant, maar Waasland-Beveren verliest top zes uit vizier Michaël Vergauwen

18 februari 2018

22u03 7 Jupiler Pro League Floriano Vanzo. Kent u hem nog? Zestien maanden geleden speelde hij voor het laatst een officiële wedstrijd voor Waasland-Beveren, tegen Moeskroen maakte hij z’n rentree. Een minuut later scoorde hij, de winning goal werd het echter niét. Verspeelde Waasland-Beveren in de laatste minuut play-off 1?

Niks meer te winnen of te verliezen voor de thuisploeg? Je zou het niet zeggen als je hun wedstrijdbegin zag, met meteen drie gele kaarten in het openingskwartier. Moeskroen greep Waasland-Beveren bij de keel en stond nog voor het halfuur op voorsprong. Balverlies Aït-Atmane, Awoniyi met de slalom, Rotariu met de krul. Meteen het eerste thuisdoelpunt voor Moeskroen in 2018, want tegen Kortrijk en Genk konden ze immers niet scoren.

Leuk debuut voor kersvers T1 Frank Defays. Het had trouwens al eerder 1-0 kunnen zijn, toen Awoniyi ei zo na profiteerde van een foute terugspeelbal van Jans. Camacho speelde op de lijn reddende engel. ’t was trouwens een behoorlijk bijzondere avond voor Waasland-Beveren, meer bepaald voor rechtsback Laurent Jans. Hij trad immers voor de 100ste keer aan in een officiële wedstrijd (beker plus competitie) van geelblauw en verbrak zo het clubrecord van Kristof Lardenoit (99).

Veldgoal

Waasland-Beveren had het niet onder de markt tegen de Henegouwers, maar kwam op slag van rust tóch langszij. Een scherp aangesneden voorzet van Demir werd op de rand van de kleine rechthoek binnengebuffeld door Gouden Stier Thelin. Voor de Zweed al z’n 15de van het seizoen. Na vijf opeenvolgende strafschoppen was het pas de eerste ‘veldgoal’ van Thelin sinds 8 december vorig jaar.

Dé man van de match werd echter Floriano Vanzo. De Italo-Belg van W-B trad voor het eerst sinds 30 oktober 2016 (en twee gescheurde kruisbanden) nog eens aan in eerste klasse, en scoort een minuut later al de 1-2. Wat een rentree!

Nefast?

Na twee gescheurde kruisbanden mag je de voetbalgoden al eens meehebben, zou je dan denken. Helaas. In de slotminuten smeerde de ingevallen Amallah Waasland-Beveren nog duur puntenverlies aan. Waasland-Beveren blijft weliswaar ongeslagen onder Sven Vermant (10 op 18), het heeft met nog drie speeldagen te gaan nu drie punten achterstand op plaats zes.

Op de Freethiel hopen ze nog steeds dat hun beste seizoen ooit er eentje om écht nooit te vergeten wordt. Play-off 1, weet u wel. Die tegentreffer in de laatste minuut zou die droom wel eens doorprikt kunnen hebben.

