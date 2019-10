Nog geen Storck-effect: ook tegen Charleroi gaat Cercle roemloos onderuit

Redactie

20 oktober 2019

21u48 1 Cercle Brugge CER CER 0 einde 3 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Het Storck-effect bleef uit. Ook tegen Charleroi maakte hekkensluiter Cercle Brugge weinig klaar. Na 36 minuten was de match beslist: Morioka, Bruno en Diagne tekenden dan al voor de 0-3. Na rust betere intenties bij de thuisploeg, maar een goaltje bleef uit.

“Ik weet zeker dat we een volledig ander Cercle zullen zien”, zei Storck voor de partij. De spelpatronen konden dan wel anders zijn, het resultaat bleef hetzelfde. Na vijf minuten rondde Morioka een slimme doorsteekpass van Rezaei af, op het halfuur zorgde Bruno voor de dubbele voorsprong - alweer na balverlies op het Brugse middenveld. Meteen daarna boeken dicht, Diagne werd geen strobreed in de weg gelegd, hij knalde de 0-3 op z’n gemakje binnen. Treurnis bij Cercle: Omolo werd zelfs nog voor de rust gewisseld, de fluitjes op Jan Breydel bleven niet achterwege.

Na de koffie leunden de Carolo’s achteruit. De Vereniging toonde veel goeie wil en knutselde zelfs een gigantische dubbele kans in elkaar. Penneteau redde eerst de poging van Gory, in de rebound zag Saadi zijn inzenden van de lijn gekeerd. Cercle zocht verder naar dat ene goaltje, maar vond het niet. 0-3 waren de zware cijfers. De Bruggelingen blijven laatste met amper drie punten, Charleroi is nu negende.

