Niks dan slecht nieuws bij RSCA: dramatisch spel, gemiste strafschop en puntenverlies Pieter-Jan Calcoen

04 februari 2018

16u27 0 Jupiler Pro League Is er een dokter in de zaal? Anderlecht is ziek. Tegen nummer zestien KV Mechelen kwam het niet verder dan 2-2 en miste het een penalty.

Hein Vanhaezebrouck had de fans opgeroepen het elftal niet meer uit te fluiten. Wel, 't was niet meer dan normaal dat dat tegen KV Mechelen meermaals wel gebeurde. RSC Anderlecht was rotslecht.

Voor de pauze kwam paars-wit aan welgeteld één kans tegen het nummer laatst - een mens ging zich bijna afvragen wie de degradatiekandidaat was. Die ene mogelijkheid leverde de thuisploeg wel de voorsprong op. Nieuwkomer Morioka met de ene goeie voorzet, Ganvoula met de 1-0 tegen het team waar hij afgelopen zomer verplicht moest vertrekken. Meer kwam er niet.

Althans niet van Anderlecht, wel van Mechelen. Malinwa reageerde goed, met de gelijkmaker tot gevolg. Sels redde de inzet van Matthys eerst nog, maar bij de rebound van Bandé was hij kansloos (1-1). En alsof dat kinderlijk defensief werk nog niet volstond, klopte Spajic ook nog eens zijn eigen doelman voor 1-2. Anderlecht tegen het canvas, het had zelfs nog 1-3 of 1-4 kunnen worden.

Niet verwonderlijk dus dat Hein ingreep na 45 minuten. Debutant Azevedo - niet gezien, die jongen - en Sambi Lokonga naar de kant voor Chipciu en Gerkens. Het zorgde aanvankelijk wel voor wat meer dadendrang, maar tegelijk bleef het opletten voor de tegenprikken van de bezoekers. Sels was bij de pinken toen Schoofs zich doorzette, een volley van Bandé zoefde net naast.

Toch mocht Vanhaezebrouck de vuist ballen uit blijdschap. Weer was het Ganvoula die uit het niets de netten deed trillen (2-2). Een figuurlijk grote voetballer wordt hij nooit, maar hij scoorde nu toch...

Anderlecht ging vanaf dat moment vol op zoek naar de overwinning. Tien minuten voor tijd leek de 3-2 een feit. Na een overtreding op Morioka in de zestien zette de Japanner zich zelf achter de bal, maar hij miste de strafschop. Het penaltyspook van Anderlecht is zo helemaal terug: drie keer geprobeerd dit seizoen, drie keer zonder doelpunt. Dan is er iets grondig mis, toch?

Het bleef zo 2-2, na een alweer dramatische partij van Anderlecht. Maar best dat play-off 1 al binnen is, anders zouden we ook daar nog aan twijfelen. Mechelen tankt dan weer moed in de degradatiestrijd