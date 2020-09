Niks dan blije gezichten bij paars-wit: “Dit was het echte Anderlecht” YP

13 september 2020

15u58

0

“Dit was een verdiende zege”, trapte coach Vincent Kompany een open deur in voor de camera’s van Eleven Sports. “Ik was vooral blij met de scherpte die ik zag, ook op de momenten waarop we de bal niet hadden. Op het eind hebben we de bal nog goed laten gaan, we zijn niet in de val gelopen of nerveus geworden. Ik ben blij met het resultaat en de manier waarop. Het volgende werkpunt is nóg klinischer worden voor doel. Maar ‘t is altijd beter om te werken aan werkpunten na een overwinning en een clean sheet. Het onthaal van Verschaeren door de fans? Dit is Anderlecht, dit is het Lotto Park. Dat gebeurt nu eenmaal, fans houden van getalenteerde spelers. We hebben een weelde aan talent en daar hebben we geluk in. Yari heeft deze week getoond dat hij minuten verdiende en zijn prestatie vandaag is een weerspiegeling van zijn week.

“Ik voelde me erg goed, ik was blij dat ik minuten kreeg”, reageerde Yari Verschaeren. “De eerste keer opnieuw met publiek errond, het was fantastisch. Ik ben altijd hard blijven werken en ik blijf wachten op mijn kans. De fans geven me zoveel energie, ik wou hen een doelpunt geven dus ik was een beetje gefrustreerd. Ik voel me opnieuw heel goed, ik heb mijn kans gekregen en heb me kunnen laten zien. Nu blijf ik hard verder werken en hopelijk krijg ik nog kansen.”

Lukas Nmecha opende zijn rekening voor Anderlecht en de Duitse huurling van Manchester City was daar natuurlijk blij mee ook. “Dit is een verdiende zege, want we waren de betere ploeg en we hebben hard gewerkt. Het is voor mij nog wat wennen aan mijn nieuwe ploegmaats, we zoeken onze weg. We kregen ook nog wel wat extra kansen, zeker aan het begin, zowel Percy Tau als ik. Maar het partnership wordt beter, hopelijk volgen er snel meer goals. De coach weet wat hij wil, hij voorziet ons van alle informatie die we nodig hebben. Nu wil ik meer veldgoals beginnen te scoren ook, daar ga ik hard voor werken.”

Ook Sambi Lokonga, die werd uitgeroepen tot 'Man van de Match’, was een tevreden man. “We hebben gespeeld als het echte Anderlecht. We pakken een clean sheet, dus ik ben zeer blij. De samenwerking met Trebel loopt zeer vlot, zowel op als naast het veld. Zonder zijn blessure, speelt hij op een ander niveau. Dat ik even uit de ploeg verdween en op de bank zat? Dat was om te rusten (lacht). Er is wel wat gepraat, vooral over mijn defensieve werk. Er werd meer van me verwacht.”

