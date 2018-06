Nieuwkomers Rits, Schrijvers en Letica present op eerste training Club Tomas Taecke

18 juni 2018

13u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Enkele uren voordat de Rode Duivels aan hun WK beginnen, hernam ook landskampioen Club Brugge vandaag de arbeid. Blauw-zwart deed dat in de nasleep van de titel meteen gefocust, al zal de groep er eind augustus best anders uitzien dan die van deze voormiddag.

De vakantie zit erop, ’t is alweer tijd voor de landskampioen om erin te vliegen. Dat beseft ook Ivan Leko bij de start van de voorbereiding waarin de Kroaat blauw-zwart wil klaarstomen om nieuwe doelen te verwezenlijken. Hoofddoel van Leko en Club dit seizoen is bevestigen, dit in de vorm van een nieuwe landstitel en als het enigszins kan ook een geslaagde Champions League-campagne. De Bruggelingen willen de kern flink opfrissen en dus tekenden al enkele nieuwe gezichten meteen present. Nieuwkomer Groeneveld krijgt net als Vormer en Horvath na interlandverplichtingen rust, maar Rits en Schrijvers kwamen wel een eerste keer uit de catacomben van het Jan Breydelstadion in de nieuwe, dit seizoen donkerblauwe trainingsuitrusting van Club. Ook doelman Letica - hij moet het keepersprobleem definitief van de baan ruimen - maakte zijn entree. Net als fysiektrainer Rob begon ook voor Simons een nieuw hoofdstuk. Na vele dienstjaren als speler ondersteunt hij Leko voortaan als assistent.

Nakamba en Limbombe doen het na hun blessures in de play-offs nog rustig aan en blijven net als Diaby voorlopig binnen. Met Openda, Schoonbaert, Baiye, Ngonge en doelman Shinton krijgen vijf jeugdspelers tijdelijk (tot de stage) de kans om zich in de kijker te spelen. Morgen en woensdag traint de groep slechts gedeeltelijk op Olympia en legt de andere helft van Club medische testen af. Vrijdag staat een eerste oefenmatch op het programma in en tegen provincialer Heist.