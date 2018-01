Nieuwkomer Antwerp loopt over van vertrouwen: "Ik ben mix van Ribéry, Walcott en Payet" Stijn Joris

09u05 14 Photonews Jupiler Pro League Als tiener gold hij als een grote belofte. In 2015 won hij het alombekende toernooi van Toulon met jong PSG. Als je daar tot derde beste speler wordt gekroond, wacht je doorgaans een carrière tussen de grote jongens. Maar zoals zovelen haperde Romain Habran (23) bij de grote jongens.

Bij PSG trainde hij wel met vedetten als Ibrahimovic, Thiago Motta en Thiago Silva, maar een match tussen die kleppers zat er voor hem niet in. Na omzwervingen in de Ligue 2 en de Franse derde afdeling tekende hij onlangs voor Antwerp waar hij zich wél hoopt door te zetten. Habran legt uit waarom hij nog niet ontbolsterde. "Ik heb de verkeerde keuzes gemaakt door voor teams als Laval en Sochaux te gaan spelen. Ik verliet PSG met het idee om in de Ligue 2 te ontploffen, maar dat viel tegen. Ik speelde niet eens alles en kreeg zo een serieuze mentale opdoffer."

"Met Antwerp heb ik nu een mooie club gevonden. Ik speel graag op links omdat ik dan naar binnen kan komen en met mijn rechter uithalen, maar als ik op de rechterflank speel, kan ik buitenom gaan en voorzetten. Ik heb mijn eigen stijl, maar die ligt ergens tussen die van Ribéry, Walcott en Payet. Met Ben Arfa heb ik een goed contact. Hij is één van de beste vrienden van mijn broer en heeft al gezegd dat hij een keertje naar Antwerp komt kijken."