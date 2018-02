Nieuwe KVO-voorzitter spreekt zijn ambitie uit bij onze videoman: "Ook komende jaren naar play-off 1" Mathieu Goedefroy

08 februari 2018

15u45 0

Peter Callant - een relatief onbekende naam - is de nieuwe voorzitter van subtopper KV Oostende. De verzekeringsmakelaar en dichte vriend van Marc Coucke werd vanmiddag voorgesteld op een persconferentie in de Versluys Arena, en nam ook even de tijd om met onze videoman te spreken. "De club zal voldoende troeven hebben om de komende seizoenen te blijven meedoen in play-off 1", klonk het ambitieus.