Nieuwe grasmat in ijltempo gelegd voor Charleroi-Anderlecht: "24 uur is tijd zat" Stijn Joris

06 april 2018

12u58

Bron: Belgisch voetbal 0 Jupiler Pro League 24 uur voor de aftrap van Charleroi - Anderlecht, lag er op Mambourg nog geen volledig grasveld. De Carolo's begonnen gisteren pas met de aanleg van een nieuw terrein en straks om 20u30 wordt toch gewoon de aftrap van de topper tegen paars-wit gegeven. Verantwoordelijk voor dat snelle werk: de firma De Ceuster uit Sint-Katelijne-Waver. "24 uur is meer dan tijd genoeg om een nieuw terrein aan te liggen."

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het gazon van Mambourg. De grasmatten zijn intussen uitgerold, rest nog wat opruimwerk en het installeren van de doelen en de belijning. Stef Knaepkens is de algemene directeur van De Ceuster NV uit Sint-Katelijne-Waver. Hij vertelt hoe het proces precies verliep. "Woensdag zijn we begonnen met het afschrapen van het veld en lieten we de eerste nieuwe grasrollen al aanrukken zodat we donderdagochtend gelijk konden beginnen met de heraanleg. Met een ploeg van negen man werden de matten gelegd, aangeduwd en proper gemaakt. Vandaag moet er enkel nog wat worden afgewerkt."

Het gras waar Charleroi en Anderlecht vanavond op spelen, is van Nederlandse origine. "In België zijn er geen gazonkwekers dus voeren we het in uit Nederland. De matten die daar doorgaans in september worden ingezaaid, krijgen een jaar lang de gepaste zorgen. Er wordt uiteraard niet op gevoetbald en dus is er geen kans op beschadiging. Woensdag zijn we begonnen met het oogsten en hebben we ze meteen naar Charleroi vervoerd. Daar waren zo'n 20 opleggers voor nodig. Gelukkig is het paasvakantie en hadden de chauffeurs weinig last van files."

(Het artikel loopt verder onder de foto's)

De korte tijdspanne die de firma De Ceuster had, was volgens Knaepkens ruim voldoende. "Het record voor het leggen van een nieuwe grasmat staat op 13 uur. Dat was in de ArenA in Amsterdam, maar we maken er geen wedstrijd van. 24 uur is dus ruim voldoende. Dit is zeker geen unicum. Voor het EK in Frankrijk werd er in Rijsel ook 24 uur voor een match een nieuwe mat aangelegd. We beschikken over alle nodige machines om het proces snel genoeg te laten verlopen."

Maar dreigt Teodorczyk vanavond dan niet in de naden van het veld te blijven haken? Of kan een tackle van Spajic de grasmatten niet doen verschuiven? "Dat risico bestaat niet. De matten die wij gebruiken zijn ongeveer 15 meter lang, 1,2 meter breed en 4 centimeter dik. Zo'n rol weegt ongeveer een ton (907 kg red.). Die dingen breng je echt niet zomaar in beweging. Ze zijn dus heel stabiel." Een nieuwe grasmat aanleggen zal in de toekomst volgens Knaepkens steeds vaker gebeuren. "De stadions worden steeds hoger en meer gesloten. Het veld krijgt minder licht en de wind heeft geen vrij spel. De regen en de koude zorgen ervoor dat het gras niet groeit tijdens de winter, maar er wordt wel steeds meer op gespeeld. De periode tussen twee seizoenen is alsmaar korter en om een nieuw veld in te zaaien, is er niet voldoende tijd." De aanleg van zo'n nieuw veld kost ongeveer 100.000 euro en dat is voor de meeste clubs maar een fractie van het budget. "In Warschau wordt er voor elke wedstrijd van de nationale ploeg een nieuwe mat aangelegd. Het nationale stadion wordt tussen de interlands door gebruikt voor allerhande andere activiteiten en op die manier spelen de Polen toch altijd op een perfect veld."