Nieuwe dreun voor AA Gent: Buffalo’s gaan ook op de Freethiel onderuit en doen slechte zaak in strijd om play-off 1 Michaël Vergauwen en Manu Henry

16 februari 2019

22u22 0 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Verliezen van Moeskroen en Waasland-Beveren: verdien je dan play-off 1 wel, AA Gent? De Buffalo’s hadden genoeg kansen voor een paar doelpuntjes, maar een wilskrachtige thuisploeg vertikte het om te buigen. W-B springt dankzij deze 2-1 zege naast Oostende, en zet Lokeren op een riante kloof van acht punten. Na Antwerp en Club Brugge scalpeert Waasland-Beveren nu een derde topclub onder Adnan Custovic. Voor het zwalpende Gent wordt het nog stevig knokken om bij de eerste zes te raken.

Rosted eruit, Deryck erin. Verstraete op de bank, enter Esiti. Rust voor Dompé, Yaremchuk terug uit schorsing, en Bezus aan de kant ten voordele van Dejaegere. Gent-trainer Jess Thorup kon duidelijk niet lachen met de nederlaag tegen Moeskroen vorige week. Nieuwe bezems vegen schoon? Nou… Kansen versieren deed Gent wél, ze afmaken is een ander paar mouwen. Yaremchuk, Sorloth, David: niemands vizier stond op scherp. Dan sprong Waasland-Beveren beter om met de kansen die het kreeg. Forte kopte eerst nog over, maar toen Gent de bal wat later op een hoekschop niet wegkreeg, was Caufriez er als de kippen bij om binnen te duwen. Licht gevleide voorsprong, dat wel, maar het inspireerde de Gentse bezoekers niet tot meer dadendrang. Waasland-Beveren streed voor wat het waard was. Een dartele Vanzo, Bizimana, Forte en (Gent-huurling) Verstraete bikkelden tot ze erbij neervielen.

Acht punten

Meer nog: via Verstraete (op Kaminski) en Boljevic (verre lob net over) kreeg de thuisploeg ook na rust prima mogelijkheden. De 2-0 was dichterbij dan de gelijkmaker. Gent kreeg de motor maar niet aangezwengeld. Goeie wil, dat wel -al voor het uur gingen ze achterin man op man spelen- en druk naar voor ook, maar grote kansen leverde dat lang niet op. Pas in het slotkwartier kon Gent Roef echt bedreigen. Nota bene rechtsback Souquet -nipt naast en op Roef- was de gevaarlijkste bezoeker. ’t Was echter Waasland-Beveren dat nog wist te scoren. Bezus stopte Schryvers foutief af, Forte scoorde z’n vierde opeenvolgende strafschop.

Caufriez kreeg nog rood, Keita, pas ingevallen, ging nog liggen met krampen en in blessuretijd lukte invaller Kvilitaia nog de aansluitingstreffer, maar die dingen waren enkel voer voor statistici. Waasland-Beveren zet Lokeren op acht punten en rekent zich zo ook volgend seizoen quasi zeker in 1A, Gent ziet Charleroi naast zich komen op plaats zes en moet hopen op een misstap van Anderlecht morgen. De strijd om het zesde play-off 1 ticket is nog lang niet gestreden.

