Nieuwe coach brengt Buffalo's meteen eerste thuiszege van het seizoen Rudy Nuyens

22u30 2 BELGA Jupiler Pro League AA Gent heeft zijn eerste thuiszege van het seizoen beet. Wat vier keer niet lukte onder Hein Vanhaezebrouck, lukte meteen onder Yves Vanderhaeghe, die zelf notabene zijn eerste competitiezege van het seizoen boekte. De zege van de Buffalo's tegen Waasland Beveren was verdiend.

Vaststelling vooraf: Waasland Beveren had niet alleen dubbel zoveel punten als AA Gent, het had ook meer dan dubbel zoveel goals op zijn teller staan. Maar dat verschil werd niet vertaald naar de wedstrijd in de Ghelamco Arena, waar iedereen uitkeek naar het Gentse debuut van Yves Vanderhaeghe. De nieuwe coach van de Buffalo's legde meteen eigen accenten: hij zette vier man achterin en speelde in balbezit in een 4-1-4-1, die in balverlies 4-2-3-1 werd.



Een cruciale - en flexibele - rol was daarbij centraal op het middenveld weggelegd voor Brecht Dejaegere. Voorin kreeg Yaremchuk de voorkeur op de pas uit blessure teruggekeerde Sylla. Nog opmerkelijk: Damien Marcq behoorde niet eens tot de wedstrijdselectie en voor Franko Andrijasevic was in laatste instantie ook geen plaats op de bank. Die twee vormden notabene het duo dat in de zomer gedoodverfd was om het middenveld van de Buffalo's te laten draaien.

Diegenen die wél speelden, vonden mekaar in de speelwijze van Vanderhaeghe. Dejaegere bedankte voor de verantwoordelijkheid die hem toebedeeld werd en nam zijn ploeg met veel grinta op sleeptouw. Van het goeie voetbal dat Waasland Beveren brengt onder Philippe Clement, bleef weinig overeind. Morioka - stevig in de greep van Dejaegere - kwam niet in zijn spel en met hem liep heel Beveren achter de feiten aan. De Waaslanders - die al Jans moesten missen - werden bovendien niet gediend door het vroege uitvallen van Moren, die na amper acht minuten naar de kant moest.

AA Gent speelde gretig en combineerde vlot, maar dat vertaalde zich verhoudingsgewijs in te weinig doelgevaar - een oud zeer. Pogingen van Esiti, Kubo en Simon misten de goeie richting. In het derde kwartier moest Davy Roef wel twee keer flink aan de bak. Eerst haalde de doelman van de Waaslanders een kopbal van Yaremchuk uit de benedenhoek, even later weerde hij een knap schot van Milicevic met de vuisten.

Gent ging na de rust op zijn elan door. Yaremchuk speelde technisch beheerst zijn tegenstander uit, maar Roef redde andermaal. Milicevic gleed weg bij de rebound en mikte de bal in het zijnet. Rond het uur kwam Waasland Beveren beter in de match. Tuur Dierckx schilderde de bal op het hoofd van Seck, maar die knikte de bal nipt over het doel van Kalinic. Vanderhaeghe haalde Milicevic naar de kant voor Kalu en - jawel - die zorgde al snel voor de bevrijdende 1-0.

De grootste verdienste bij dat doelpunt kwam toe aan Moses Simon: zwierige dribbel, prima schot. Roef kon de bal nog tegen de paal duwen, maar de goed gevolgde Kalu duwde de bal binnen. De jonge Nigeriaan maakte er uiteindelijk ook 2-0 van. Met flair kopte Kalu de vrijschop van Simon binnen. AA Gent verdubbelde zo meteen zijn doelpuntenproductie in de Ghelamco Arena en boekte zijn eerste thuiszege van het seizoen. Yves Vanderhaeghe heeft zijn debuut als coach van de Buffalo's niet gemist. In de slotfase kreeg Camacho op aangeven van de videoref nog rood voor een fout op de doorgebroken Sylla.

