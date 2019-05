Nieuwe beelden uit de Club Brugge-kleedkamer: Verhaeghe bekommert zich om ontroostbare speler XC

Club Brugge won zondag met 0-1 op bezoek bij AA Gent, waardoor de Brugse titelhoop nog niet helemaal dood is. Blauw-zwart deelde gisteravond andermaal een filmpje met beelden achter de schermen en in deze aflevering bekommerde voorzitter Bart Verhaeghe zich om een ontroostbare Krépin Diatta. Die laatste moest halverwege wegens een blessure noodgedwongen binnen blijven. Nadien kwam ook de VAR weer ter sprake. Bekijk hieronder de zevende episode van ‘We Never Walk Alone’.