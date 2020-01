Nieuw eerbetoon: Anderlecht-spelers voetballen zondag met naam ‘Rensenbrink’ op het shirt XC/PJC

28 januari 2020

11u37 0 Jupiler Pro League Anderlecht houdt een nieuw eerbetoon voor de overleden Robbie Rensenbrink. Alle spelers van paars-wit voetballen zondag in de thuismatch tegen Moeskroen met de naam ‘Rensenbrink’ op het shirt.

Rensenbrink overleed vrijdagavond op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van de spierziekte PSMA. De Nederlander speelde in België voor Club Brugge (1969-71) en Anderlecht (1971-80). Bij paars-wit groeide Rensenbrink uit tot een icoon. Met de Brusselaars veroverde hij twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

Ook individueel viel Rensenbrink in België in de prijzen. In 1973 werd hij topschutter, drie jaar later mocht hij de Gouden Schoen in ontvangst nemen. “De mooiste linkspoot die Sporting ooit gekend heeft”, aldus Vincent Kompany. Vandaag opent Anderlecht een rouwregister in de Fanshop voor ‘de slangenmens’.

Dès ce midi, tous nos fans seront les bienvenus afin de signer le registre de condoléances pour Robbie Rensenbrink dans le Memorial Corner du Fanshop



Vanaf 12u zijn alle RSCA-fans welkom om het rouwregister voor Robbie Rensenbrink te signeren in de Memorial Corner van de Fanshop pic.twitter.com/OURFAIobY5 RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link