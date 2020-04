Nieuw document over solidariteitsbijdrage oogst meer bijval bij Anderlecht-spelers PJC

07 april 2020

06u42 0

Het einde lijkt in zicht. De spelers van Anderlecht hebben een nieuw document ontvangen in verband met hun solidariteitsbijdrage. Daarin staan nu duidelijke afspraken over het afstaan van tekengeld en één maandloon, maar ook over bescherming tegen technische werkloosheid. Anderlecht heeft er vertrouwen in dat de voltallige selectie zal tekenen. De spelers die wij hoorden, zijn ook effectief geneigd om dat te doen. Er is wel sprake van individuele aanpassingen in de deals, Vincent Kompany ging zelf in gesprek met zijn kleedkamer om iedereen op één lijn te krijgen. Technische werkloosheid voor de voetballers was voor RSCA nooit een optie.

