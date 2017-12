Nieuw dieptepunt voor 9-koppig Essevee: blamage tegen Charleroi JONAS VAN DE VEIRE

19u58

Bron: Eigen berichtgeving 6 BELGA Jupiler Pro League Het kon niet erger met Zulte Waregem, dacht u? Fout, véél erger zelfs. Tegen Charleroi slikte het vier doelpunten én twee rode kaarten – beiden voor het halfuur. In 2018 is er maar één doelstelling: degradatie vermijden.

“Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace, of doubt in my mind.”

De stadion-DJ van Zulte Waregem zweert voor elke thuiswedstrijd bij een klassieker van The Monkees. Al is het de laatste tijd tegen beter weten in. Geloof heeft aan de Gaverbeek plaatsgemaakt voor angst. Voor de wedstrijd tegen Charleroi nog meer dan gewoonlijk. Rode lantaarn Eupen naderde enkele uren eerder namelijk tot op vier puntjes. Benauwend.

Francky Dury zette de grootste bibberaar van de voorbije weken – Michaël Heylen - dan maar op de bank voor Walsh. Alleen pakte die keuze na amper een kwartier al dramatisch uit. Tainmont lanceerde met een geniaal hakje Rezaei, die neergetrokken werd door Walsh. Het verdict van ref Boucaut was meedogenloos: strafschop én rood. Francky Dury voelde de bui toen al hangen. Rezaei trapte de elfmeter perfect voorbij Bossut (0-1).

BELGA

Lijdensweg

En dan moest het dieptepunt nog volgen. In minuut 26 was het even kortsluiting in het hoofd van Olayinka – opgenaaid omdat hij seconde eerder geen strafschop kreeg. De Nigeriaan revancheerde zich op Ilaimaharitra met een doodschop, vol op de achillespees van de verdediger. Boucaut kon niet anders dan weer rood trekken. De dodentocht van Zulte Waregem ging nog ruim een uur met negen verder.

Photo News

Eerst toonde Rezaei een béétje genade, door een kans centimers naast te schuiven. Maar net voor rust viel de onvermijdelijke 0-2. Een hoekschop viel perfect voor de van Hendrickx, die Bossut met een harde knal kansloos liet. Definitief over en out voor Essevee. De enige keer dat de thuisploeg Penneteau kon verontrusten, was trouwens vroeg in de tweede helft. Een kopbal van De Mets stierf op de paal. Daarna ging de lijdensweg weer verder. Twintig minuten voor tijd zette Tainmont met een raket nummer drie op het scorebord. En Dessoleil duwde het mes kort daarna nóg dieper, met de 0-4.

BELGA

Voor Zulte Waregem de zoveelste blamage dit seizoen. Nederlaag nummer 13 (!) al dit – geen ploeg doet slechter. Na Nieuwjaar wacht de bekerwinnaar negen speeldagen knokken tegen degradatie. De bonus op Eupen is nog vier punten, maar als Essevee ook in 2018 de huidige vorm doortrekt, is dat allerminst geruststellend. Charleroi, daarentegen, duikt Nieuwjaar in met 42 punten. Het contrast tussen twee subtoppers kan niet groter zijn.

Photo News

BELGA

BELGA

BELGA