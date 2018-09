Niemand in Europa doet beter dan Genk: zelfs Barça en Juve komen niet aan de 51 op 60 van Limburgers Kjell Doms

10u21 9 Jupiler Pro League Geen ploeg in Europa is zó in vorm als Racing Genk. Uit de laatste twintig officiële wedstrijden puurde Genk 51 punten, níemand doet beter. "Leuk, maar niet het moment om te zweven", zegt technisch directeur Dimitri de Condé.

FC Barcelona, Juventus, Bayern München, PSG, Real Madrid, Liverpool. Het rijtje met ploegen dat Racing Genk in dit eigenzinnige klassement achter zich houdt, is indrukwekkend. We gebruiken drie parameters om tot een eindklassering te komen: de laatste twintig officiële wedstrijden, de tien grootste Europese competities en het aantal punten. Racing Genk prijkt met stip op één. Van de laatste twintig wedstrijden won Genk er 16, speelde het 3 keer gelijk en verloor het slechts 1 keer. Goed voor 51/60 met een doelpuntensaldo van 53 voor en 18 tegen. Galatasaray staat tweede met 49 punten, Barcelona en Juventus staan samen op de derde plaats met 48 punten. Bij Genk nemen ze de complimenten met plezier in ontvangst. "Ik ben meer een gevoelsmens dan een statistiekmens, maar dit vind ik wel prettig", zegt TD Dimitri de Condé wanneer we hem onze bevindingen voorleggen. "Dat is de bevestiging dat er goed gewerkt is. Ook afgelopen donderdag tegen Malmö FF speelden we een stabiele wedstrijd. Er zit een goed evenwicht in deze groep. We geven weinig weg en we creëren veel."

Waakzaam

De ondergrens is opgetrokken bij Genk. Zelfs al hebben de Limburgers hun beste dagje niet, dan nog is er genoeg kwaliteit om het verschil te maken. "Voetbal heeft vooral met flow te maken", zegt De Condé. "Wij zitten in een goede flow en die zorgt ervoor dat de spelers voetbalplezier uitstralen." Tegelijkertijd wil De Condé de voetjes op de grond houden. "Als het héél goed gaat, moet je waakzaam zijn. We gaan pas echt zien hoe goed Racing Genk is op de momenten dat het eens minder gaat. Maar ik ben trots op wat we tot nu toe al gebracht hebben."