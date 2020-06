Nicolas Frutos over terugkeer naar Anderlecht: “Ik heb er geen woorden voor” XC

16 juni 2020

16u46 0 Anderlecht Nicolas Frutos heeft zich op de Twitterpagina van Anderlecht uitgelaten over zijn terugkeer naar het Astridpark. “Ik heb er geen woorden voor”, klonk het bij de 39-jarige Argentijn.

"Je ne sais pas exprimer à quel point je suis fier, heureux et content d’être à nouveau ici." Welkom thuis @NicolasFrutos19. Mauves un jour. Mauves toujours. 🟣⚪ https://t.co/ZlUaqQe7KY pic.twitter.com/q9StTYdvij RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Frutos vervoegt Frank Vercauteren en Vincent Kompany bij Anderlecht. De Argentijn wordt bij zijn derde RSCA-passage assistent bij de A-kern. “Ik spreek nu al 10 jaar Frans en ik ken geen woorden om uit te drukken hoe trots, gelukkig en tevreden ik ben om hier terug te zijn”, vertelde ‘de Reiger’.

“Ik heb enorm veel tijd geïnvesteerd in mijn opleiding. Ik heb veel gestudeerd en geprobeerd om me een grotere visie eigen te maken. Om te blijven leren. We hebben een sterke staf met veel bekwame mensen. Het gaat veel verder dan een systeem. Het gaat over een filosofie, met een visie. Dat gaat de kracht zijn die deze club opnieuw naar de top stuwt.”

Frutos moest in oktober 2017 op een erg pijnlijke manier vertrekken bij RSCA: als interim-coach had hij vier duels gedepanneerd, maar zijn grote droom - T1 worden van zijn Anderlecht -, dat werd hem niet gegund. Paars-wit koos na René Weiler voor Hein Vanhaezebrouck, Frutos trok zijn conclusies en vertrok. Maar zijn liefde voor paars-wit bleef toch overeind. “Mijn passie en liefde voor deze club zijn nooit veranderd. Anders had ik hier nu niet geweest. Mijn zoontje die nog klein is, is een ‘Mauve’ vanaf zijn geboorte. En ook mijn twee dochters die al wat ouder zijn, zijn ‘Mauves’. We zijn allemaal ‘Mauves’.”

