Negende wedstrijd in 1A wekelijks op maandagavond om 20u45, kalender tot speeldag 8 bekend ODBS/RN

06 augustus 2020

07u29

Bron: Belga 14 Jupiler Pro League Door de beslissing om naar achttien ploegen in 1A te gaan - inclusief Waasland-Beveren, Beerschot en OH Leuven - zal er elke speeldag ook maandagavond om 20u45 gevoetbald worden om die negende partij zonder overlapping op de kalender te krijgen.

In het nieuwe tv-contract met rechtenhouder Eleven Sports was op zaterdag- en zondagnamiddag een extra tijdslot voorzien, zodat er geen overlapping meer kon zijn tussen de 1A-wedstrijden. Door maximaal te spreiden kan de voetbalsupporter komend seizoen elke wedstrijd dus live volgen op de buis.

Afgelopen vrijdag besliste de Pro League op haar algemene vergadering echter om naar achttien ploegen te gaan, waardoor er elke speeldag niet acht maar negen duels afgewerkt moesten worden. Die negende competitiewedstrijd zal op maandagavond gespeeld worden, zo besliste de Kalendercommissie van de Pro League vandaag. Uit een peiling van Belgian Supporters, het overkoepelend supportersorgaan, bij 6.000 voetbalfans bleek eerder al dat maandagavondvoetbal niet gesmaakt zou worden bij de toeschouwers.

Nieuw tijdslot

De opener is telkens vrijdagavond voorzien om 20u45. Op zaterdag staan drie duels geprogrammeerd. Die beginnen om 16u15, om 18u30 en om 20u45. Zondag zijn er voortaan vier duels op het programma (13u30, 16u00, 18u45 en 20u45). Ten opzichte van vorig seizoen is er dus een nieuw tijdslot toegevoegd op zaterdag, zondag en maandag, zodat wedstrijden in de Jupiler Pro League nooit meer op het zelfde moment zullen plaatsvinden en de competitie zoveel mogelijk visibiliteit krijgt.

Landskampioen Club Brugge trapt komende zaterdag de Jupiler Pro League op gang met een thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi.

Kalender tot speeldag 8 bekend, vooral opluchting over Antwerp-AA Gent

In samenspraak met Eleven Sports bokste kalendermanager Nils Van Brantegem gisteren de speeldagen 3 tot en met 8 in de hoogste voetbalklasse in mekaar. Van Brantegem was vooral opgelucht over het feit dat Antwerp-AA Gent op 22 augustus kan plaatsvinden. Als er tot 26 augustus niet gevoetbald had mogen worden in Antwerpen, dan was uitwijken naar donderdag 27 augustus de enige andere optie voor die topper. Vandaar ook dat de matchen van Antwerp en Gent op de vierde speeldag sowieso op zondag 30 augustus werden geprogrammeerd. Worden er straks toch nog wedstrijden uitgesteld ten gevolge van COVID-19, dan wil men die sowieso voor 4 oktober afwerken. In september kunnen dan midweekwedstrijden in concurrentie met Europees voetbal worden afgewerkt. De UEFA maakt daar geen bezwaar tegen tot de derde kwalificatieronde van de Champions League en de play-offs van de Europa League. (RN)

