Negen punten los: Club doet na tactisch steekspel gouden zaak na late strafschopgoal van Refaelov Tomas Taecke en Glenn Van Snick

02 april 2018

19u45 0 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 GNK GNK Racing Genk Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Beter konden de play-offs niet beginnen voor Club Brugge. Blauw-zwart speelde allesbehalve als een kampioen tegen Racing Genk, maar pakte met dank aan Refaelov toch de drie punten. De voorsprong op Anderlecht en Gent bedraagt negen punten, de kampioen lijkt gekend.

Een voorsprong van negen, eigenlijk tien punten. Dat was de inzet gisteren voor Club Brugge in de opener van blauw-zwart in play-off I tegen Racing Genk. Twee weken na de ontgoochelende bekerfinale wilden de Limburgers de goeie prestatie (2-2) van in de competitie overdoen in Jan Breydel, daar waar alles in gereedheid was gebracht om de voorsprong op Gent en Anderlecht uit te diepen. Clement gaf Trossard de voorkeur op Buffel, terwijl Samatta voorin Karelis op de bank hield. Op het middenveld dezelfde ruit als in de reguliere competitie met Wouters, Seck, Malinovskyi en Pozuelo. Geen verrassingen aan Brugse zijde, waar Nakamba opnieuw de voorkeur kreeg op Clasie.

Club begon het felst. Gesteund door een uitzinnige aanhang mikte Wesley al in de tweede minuut van dichtbij op Vukovic. Genk stond al bij al goed opgesteld en gaf weinig ruimte weg. In de omschakeling kregen Seck en Samatta de harde voorzet van Pozuelo niet voorbij Vermeer en kopte diezelfde Seck van dichtbij net naast. Pozuelo zag zijn plaatsbal net naast de verste paal buitengaan. Toch kwam Club het dichtst bij een doelpunt. Mechele kon de lage vrijschop van Denswil binnenlopen, maar mikte tegen de lat. Veel spanning en strijd in de eerste helft, weinig openingen en bovenal geen goals.

In de tweede helft was het Genk dat meteen voor dreiging zorgde. Vermeer hield eerst Pozuelo en in de rebound ook Trossard van de openingsgoal, daar waar die laatste eigenlijk altijd had moeten scoren. Het voetbal van Club was in het vierde kwartier te steriel om Genk bij de keel te grijpen. Sterkhouders als Vormer en Limbombe waren afwezig en dat liet zich voelen bij de thuisploeg. Voorbij het uur greep Leko in. De Kroaat haalde zijn twee slappe spitsen - Diaby en Wesley - naar de kant, terwijl Refaelov en Dennis voor nieuwe impulsen moesten zorgen. De eerstvolgende echte dreiging van Club volgde pas in het slotkwartier. Cools kon - weliswaar met links - vrij aanleggen, maar trapte onbesuisd over.

Spannend bleef het uiteindelijk tot de laatste minuut, maar geen van beide teams was bij machte de drie punten op te eisen. Toen iedereen zich bij een 0-0-gelijkspel leek neer te leggen, kreeg Club alsnog de kans op de volle buit. Vormer werd in de grote rechthoek tegen de grond gewerkt, Visser gaf na tussenkomst van de videoref een strafschop. Uitgerekend Refaelov trapte Club in extremis naar de zege én een - wellicht bepalende - kloof van negen punten. Genk blijft laatste en moet volgend weekend Standard zien te verslaan, wil het volgend seizoen Europa in

