Negen eigen jeugdspelers in eerste ploeg Anderlecht: wie zijn deze paars-witte youngsters? XC/SDD

31 juli 2018

13u10 1 Jupiler Pro League Anderlecht heeft gekozen voor een nieuwe weg: verjonging. "En op dat pad zullen we doorgaan", liet Hein Vanhaezebrouck optekenen. Negen eigen jeugdspelers zitten dit seizoen in de A-kern. Wie zijn deze talentvolle youngsters van paars-wit? Wij stellen ze even voor.

Sebastiaan Bornauw (19j, Bel, verdediger)

Zit volgens Luc Devroe in het hoogste laatje bij Hein Vanhaezebrouck. Gert Verheyen hengelde in de voorbereiding naar de diensten van de verdediger, maar Vanhaezebrouck stelde zijn veto. Terecht, want dit weekend blonk Bornauw uit in de driemansdefensie van Anderlecht. Bekroonde zijn match door aan de basis te liggen van het tweede doelpunt met een indrukwekkende crosspass.

Abdoul Danté (19j, Mal, verdediger)

Op zijn negentiende reeds Malinees international. De centrale verdediger viel vorig jaar in de play-offs driemaal in. Nog leuk: paars-wit incasseerde nog geen enkele tegentreffer wanneer Danté op het veld stond.

Hannes Delcroix (19j, Bel/Haï, verdediger)

Zag op 28 februari 1999 het levenslicht in Haïti en verhuisde vervolgens op jonge leeftijd naar Kalmthout. Maakte als centrale verdediger vanaf de U15 indruk bij de Brusselaars. Heeft redelijk wat techniek en is tweevoetig. Moet voorlopig nog wachten op zijn eerste speelminuten.

Emmanuel Sowah (20j, Gha, verdediger)

Heeft vijftien wedstrijden op de teller bij de eerste ploeg, waarvan vijf in Europa. Zijn laatste partij in het eerste elftal dateert wel al van 23 september 2017. Kwam sinds zijn blessures niet meer in actie voor de ploeg van Vanhaezebrouck.

Albert Sambi Lokonga (18j, Bel/DRC, middenvelder)

Het jongere broertje van Paul-José Mpoku. De centrale middenvelder maakte vorig jaar zijn debuut tegen Eupen en was ook onder meer titularis in de topper tegen Standard.

Alexis Saelemaekers (19j, Bel, middenvelder)

Rode Duivel bij de U19 die vorig seizoen op STVV zijn eerste speelminuten voor Anderlecht sprokkelde. Solide rechterflankspeler die dit weekend veel indruk maakte met zowel aanvallend als verdedigend goed spel. Nu al een van de publiekslievelingen in het Astridpark.

Edo Kayembe (19j, DRC, middenvelder)

Maakte vorig seizoen zijn debuut voor Anderlecht. Mocht toen 25 minuten invallen in een magere 1-0-thuisoverwinning van paars-wit tegen KAS Eupen. Kreeg het voorbije weekend 11 minuten speeltijd tegen Kortrijk. De coach van paars-wit zou alleszins een grote fan zijn van de linkspoot.

Francis Amuzu (18j, Bel/Gha, aanvaller)

Tweevoetige flankaanvaller die ook al uitkwam als Belgisch international bij de U19. Scoorde vorig seizoen op zijn debuut al na 25 minuten tegen Eupen, maar kreeg vervolgens nauwelijks nog speelkansen. Zat afgelopen weekend 90 minuten op de bank tegen Kortrijk.

Mohammed Dauda (20j, Gha, aanvaller)

Scoorde bij de beloften aan de lopende band. Viel vorig seizoen tweemaal in bij de A-ploeg en mocht dit weekend tegen Kortrijk een kwartiertje opdraven. Is wel nog op zoek naar zijn eerste treffer in de Jupiler Pro League.