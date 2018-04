Neen, Cobbaut is niet de eerste: ook deze KV Mechelen-spelers trokken naar Anderlecht Axel Brisart

25 april 2018

16u39 0 Jupiler Pro League Elias Cobbaut verlaat KV Mechelen en trekt naar Anderlecht. De 20-jarige linksachter heeft een contract van vijf jaar getekend in het Astridpark. Cobbaut is lang niet de eerste die van Malinwa naar paars-wit trekt, ook deze spelers maakten de oversteek naar Anderlecht.

Sofiane Hanni - 2016

Sofiane Hanni lanceerde zijn carrière in Mechelen. In 2014 arriveerde de Algerijn achter de kazerne, waar hij twee seizoenen het mooie weer maakte. In 81 wedstrijden scoorde Hanni 27 keer. Goed voor een transfer naar het Anderlecht van coach Besnik Haski, en even later René Weiler. Hanni zou uiteindelijk twee seizoenen voor paars-wit spelen, waar hij kapitein was. In 63 matchen maakte hij 22 doelpunten. Ondanks zijn goede prestaties werd hij nooit de 'chouchou' van de supporters. In de vorige wintermercato verliet Hanni Anderlecht voor het Russische Spartak Moskou.

Ivan Obradovic - 2015

Malinwa plukte Ivan Obradovic in 2013 weg bij het Spaanse Real Zaragoza. In zijn eerste seizoen kwam de Serviër amper drie keer aan spelen toe, maar in zijn tweede jaar bij KV Mechelen ontbolsterde hij. In het seizoen 2014-2015 kwam hij 39 keer aan de aftrap en scoorde hij twee keer. Hij speelde zich in de kijker door zowel verdedigend als aanvallend sterk voor de dag te komen. In 2015 trok hij naar Anderlecht waar hij nog altijd actief is. Met de komst van Cobbaut heeft paars-wit zowel een links- als een rechtsachter met een KV Mechelen-verleden.

Joris Van Hout - 2001

Exact 100, zoveel wedstrijden speelde Joris Van Hout voor KV Mechelen. De spits liet de netten 33 keer trillen voor Malinwa. In het seizoen 1998-1999 had Van Hout met 17 doelpunten een groot aandeel in de promotie van 'De Kakkers' naar de eerste klasse. Toen KV Mechelen in 2001 opnieuw naar de tweede klasse degradeerde, plukte Anderlecht hem weg. Bij paars-wit zou hij één jaar en amper 12 matchen spelen, waarin hij twee keer scoorde. Na één seizoen Anderlecht trok Joris Van Hout naar het Duitse Borussia Mönchengladbach.

Muscal Mvuezolo - 1999

Muscal Mvuezolo is de nobele onbekende in dit gezelschap. In drie seizoenen bij KV Mechelen (1996–1999) speelde de Congolees 33 wedstrijden en scoorde hij één keer. Voor Anderlecht kwam Mvuezolo geen enkele keer aan de aftrap van een match met inzet, na één seizoen (1999-2000) bij paars-wit trok hij naar het Turkse Yozgatspor. Later kwam hij in België nog in actie voor KFC Denderleeuw, Union en Tubeke.

Glen De Boeck - 1995

Glen De Boek speelde tijdens zijn carrière voor amper drie verschillende clubs: FC Boom, KV Mechelen en Anderlecht. In 1992 maakte de verdediger de overstap van Boom naar KV Mechelen. Hij werd meteen titularis en speelde bij Malinwa in totaal 93 keer in drie seizoenen. De Boeck kon Anderlecht bekoren en paars-wit nam 'Boekie' over in 1995. Hij groeide uit tot een clubicoon dat in tien jaar tijd (1995-2005) 207 wedstrijden voor Anderlecht speelde, daarin maakte hij 15 doelpunten

Philippe Albert - 1992

In 1989 plukte toenmalig landskampioen KV Mechelen Philippe Albert weg bij Charleroi. Albert speelde drie seizoenen voor Malinwa (1989-1992), waarin hij 87 keer aan de aftrap verscheen en vijf keer scoorde. De verdediger maakte de oversteek naar Anderlecht in 1992. Bij paars-wit kende Albert een succesvolle periode. Hij speelde 50 matchen voor Anderlecht, won de Gouden Schoen, werd twee keer landskampioen en won de Beker van België. In 1994 verkaste hij naar het Engelse Newcastle United.

Marc Emmers - 1992

Niet alleen Philippe Albert trok in 1992 van KV Mechelen naar Anderlecht, ook Marc Emmers versierde een transfer naar paars-wit. Emmers speelde vijf jaar voor Malinwa (1987–1992). Hij stond liefst 155 keer tussen de lijnen voor 'De Kakkers' en scoorde 33 keer. De middenvelder was ook deel van het kampioenenelftal van 1989. Niet min dus, en dat vond ook Anderlecht dat hem naar het Astridpark haalde voor vijf seizoenen (1992–1997). Bij paars-wit speelde hij 60 wedstrijden en scoorde hij drie keer.

Bruno Versavel - 1992

Anderlecht plukte geen twee, maar drie KV Mechelen-spelers weg in 1992. Ook de linkerflankspeler Bruno Versavel trok naar het Astridpark. Versavel - net als Emmers een kampioenenmaker van Malinwa - speelde 106 matchen voor Mechelen, daarin vond hij 25 keer de weg naar doel. Ook bij Anderlecht maakte hij furore. In 124 matchen voor Anderlecht scoorde de 28-voudige Rode Duivel 37 keer.

Graeme Rutjes - 1990

Wie de eerste speler ooit was om KV Mechelen in te ruilen voor Anderlecht? De Nederlander Graeme Rutjes. De centrale verdediger speelde vijf seizoenen (1985–1990) en scoorde tien keer voor KV Mechelen. Een dik jaar na het kampioenenjaar van Malinwa versierde hij een transfer naar Anderlecht, waarvoor hij 152 uitkwam en vijf keer scoorde. In 1996 beëindigde Rutjes zijn carrière bij paars-wit.