Neemt Clement afscheid van W-B met een punt? Spektakelrijke Wase derby blijft zonder winnaar Michaël Vergauwen

22u33 0 BELGA Jupiler Pro League Een gelijkspel op het veld van Lokeren. Eindigt daarmee het verhaal van Philippe Clement bij Waasland-Beveren? De Wase T1 praat immers morgen met RC Genk. Dat zijn spelersgroep allesbehalve op hem uitgekeken is, bewees doelpuntenmaker Ampomah. ‘Jij, hier blijven!’, wees hij na z’n goal. Benieuwd of Clement er oren naar heeft.

En of de Wase derby leeft. De fans van Waasland-Beveren zakten vanavond massaal af naar het Daknam-stadion. Het uitvak was tot de nok gevuld, ondanks de combiregeling. Ruim 1.179 geel-blauwe supporters (50 bussen), waaronder speler Joachim Van Damme, trokken naar het veld van de buur. Ook de thuisfans hadden zin in een clash met de Wase buren. Tot gisteravond laat schilderden ze aan een mooie tifo. Hoe leuk de sfeer -op dat moment tenminste nog- ook was, op het veld was het jammer genoeg heel wat minder. Pas voorbij het halfuur kregen we de eerste doelkans die naam waardig te zien. Terki kopte te centraal op doel om Roef te verontrusten. Flauwe eerste helft.

Match stilgelegd

Het contrast met wat er na rust gebeurde, kon niet groter zijn. Op alle vlak. Toen Michel namens de bezoekers een hoekschop wou nemen, vlak voor het bezoekende vak, kreeg hij enkele bekertjes bier naar het hoofd. Omdat er eerder in de wedstrijd al een projectiel op het veld gegooid was, besloot ref Van Driessche de match stil te leggen en iedereen naar binnen te sturen. Waarop de poppetjes op de tribunes pas echt aan het dansen gingen. Pas na een tiental minuten kon er weer gevoetbald worden. De extra pauze had de heren voetballers duidelijk deugd gedaan, want het laatste halfuur was om te smullen.

‘Jij, hier blijven’

Had Ampomah ergens een bos klavertjes vier gevonden? Z’n schot ging méters naast, maar vloog via Filipovic voorbij een kansloze Verhulst. Waasland-Beveren maalde er niet om. Heel opvallend ook hoe de kersverse Ghanese international zijn doelpunt vierde. Hij wees naar Philippe Clement, en meteen erna naar de grond. ‘Jij, hierblijven’, zoiets moet hij bedoeld hebben. Clement heeft morgen immers een gesprek met RC Genk.

Sterretjes

Amper afgetrapt hingen de bordjes echter weer in evenwicht. Hupperts stuurde Söder het straatje in, die werkte ijskoud af. 1-1, alles te herdoen. Het was echter Waasland-Beveren dat de match weer in handen nam. Marzo en Camacho gingen in duel met elkaar, waarop die laatste neerging. Schwalbe, oordeelde Van Driessche, die er met z’n neus opstond, maar was het wel een fopduik? Tien minuten voor tijd waren de bezoekers daar weer. Morioka’s schot strandde op de paal. Lokeren zag sterretjes, maar ging niet knock-out, het bleef 1-1.

