Nederlands databedrijf concludeert: Mbokani en Refaelov koningskoppel van Jupiler Pro League MVS

28 februari 2020

14u50 0 Jupiler Pro League Welk spelersduo heeft de meeste impact op de prestaties van hun ploeg? Op die vraag zocht en vond het Nederlandse data-intelligentiebedrijf SciSports een antwoord. En dat luidt: het Antwerpse koningskoppel Dieumerci Mbokani en Lior Refaelov.

SciSports ontwikkelde een model dat de gezamenlijke impact van ieder spelersduo in de Jupiler Pro League in kaart brengt. Niet enkel goals en assists worden onder de loep genomen, maar élke actie met de bal die uitgevoerd wordt op onze velden. En dat zijn er gemiddeld zo’n 1600 per wedstrijd.

“Ons model waardeert iedere interactie tussen twee spelers, bijvoorbeeld een speler die met een pass of voorzet een teamgenoot bereikt, naargelang de verwachte invloed van die interactie op het resultaat van de wedstrijd”, licht Lotte Bransen van SciSports de aanpak nader toe. “De waarde van iedere interactie staat in verhouding tot de mate waarin de kans op het scoren van een doelpunt en de kans op het incasseren van een tegendoelpunt toe- of afneemt.”

Dat Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani de lijst van meest invloedrijke tweetallen in de Pro League aanvoeren is wellicht weinig verrassend; de Antwerp-spelers lijken elkaar bij momenten erg gemakkelijk te vinden op het veld. De top van de ranglijst kleurt echter voornamelijk blauw en zwart. Middenvelders Hans Vanaken en Ruud Vormer prijken op de tweede plaats, verdedigers Simon Deli en Brandon Mechele leggen beslag op de vierde plaats en Krépin Diatta en Ruud Vormer vervolledigen de top vijf.

De analyse van de onderzoeksresultaten toont dat de chemie tussen twee spelers voornamelijk bepaald wordt door de speelstijlen van de spelers. Een schaduwspits zoals Lior Refaelov is bijvoorbeeld zeer complementair met een targetspits zoals Dieumerci Mbokani. Een aanvallende vleugelverdediger zoals Jere Uronen is daarentegen minder complementair met een klassieke buitenspeler zoals Junya Ito.

Top 10 meest invloedrijke duo’s

1. Lior Refaelov - Dieumerci Mbokani

2. Hans Vanaken - Ruud Vormer

3. Jonathan David - Roman Yaremchuk

4. Simon Deli - Brandon Mechele

5. Krépin Diatta - Ruud Vormer

6. Eduard Sobol - Hans Vanaken

7. Krépin Diatta - Hans Vanaken

8. Sven Kums - Vadis Odjidja

9. Jelle Bataille - Fashion Sakala

10. Junya Ito - Joakim Maehle

Meest invloedrijke duo per ploeg

Antwerp - Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani

Club Brugge - Hans Vanaken en Ruud Vormer

AA Gent - Jonathan David en Roman Yaremchuk

KV Oostende - Jelle Bataille en Fashion Sakala

RC Genk - Junya Ito en Joakim Maehle

Standard - Konstantinos Laifis en Selim Amallah

Charleroi - Mamadou Fall en Massimo Bruno

Zulte Waregem - Cyle Larin en Davy De fauw

Moeskroen - Nathan De Medina en Fabrice Olinga

STVV - Ibrahima Sankhon en Yohan Boli

KV Mechelen - Alexander Corryn en Igor De Camargo

Anderlecht.- Alexis Saelemaekers en Elias Cobbaut

KV Kortrijk - Eric Ocansey en Kristof D’Haene

Eupen - Andreas Beck en Jordi Amat

Cercle Brugge - Giulian Biancone en Jonathan Panzo

Waasland-Beveren - Beni Badibanga en Jur Schryvers