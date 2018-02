Ndongala: "Transfer naar RC Genk is win-winsituatie" LPB

02 februari 2018

16u09

Bron: Belga 6 Jupiler Pro League Bij RC Genk werd vandaag wintertransfer Dieumerci Ndongala aan de pers voorgesteld. De Limburgers huren de 26-jarige rechtsbuiten tot het einde van het seizoen van Standard, waar hij naar het einde van de heenronde toe steeds minder op speelgelegenheid kon rekenen.

"Deze transfer is dan ook goed voor mij en voor de club", zegt de eenmalige Congolese international. "Het is dus een win-winsituatie. Ik moet hier een goede indruk hebben nagelaten en wil nu bevestigen in het truitje van Genk. Ik ga het maximum geven voor de club."

Ndongala laat zo een moeilijke periode achter zich. "Ik heb overal ervaringen meegenomen. Zo was ik in Gent veel geblesseerd, terwijl ik in Standard wel goed begon, maar het nadien wat minder was. Vanaf vandaag concentreer ik me echter op Genk. Ik ben alvast heel goed ontvangen door de groep, maar er is niet veel tijd, want morgen is er al een belangrijke wedstrijd voor ons."

Bekerfinale

Een bekerfinale tegen Standard behoort nog tot de mogelijkheden en zou de snelle winger veel plezier doen, maar dan zal hij wel eerst naar zijn beste vorm moeten groeien. "Ik heb niet veel gespeeld, ook niet bij de beloften. Ik ben dus niet in mijn beste fysieke vorm, maar die zal hopelijk snel terugkomen", aldus Ndongala.

RC Genk-trainer Philippe Clement is tevreden met de komst van Ndongala, die al direct tot de kern behoort voor de wedstrijd tegen Moeskroen van zaterdagavond. "Het is een jongen met snelheid en diepgang. Hij kan met zijn specifieke kwaliteiten, die we op dit moment niet hebben, een goede aanwinst voor de kern zijn", aldus Clement.