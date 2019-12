Ndongala praat voor het eerst over zijn botsing met Genk: “Drie seconden mijn ogen gesloten en ik mocht vertrekken” KDZ

21 december 2019

06u00 0 Jupiler Pro League Dieumerci Ndongala (28) doorbreekt het stilzwijgen nadat hij vorige week op non-actief werd gezet door Racing Genk. “Ik ben géén rotte appel.”

Dieumerci Ndongala is niet meer welkom in Genk. De club besliste vorige week om hem op non-actief te zetten, ze verwijten Ndongala een gebrek aan werk­ethiek en inzet. Sinds een week onderhoudt hij zijn conditie, samen met een personal coach, in fitnesscentrum Stadium 1 in Sint-Jans-Molenbeek. Daar geeft hij ons zijn versie van de feiten. “Genk schildert mij nu af als een onruststoker, als iemand die een negatieve impact zou hebben op de groep, dat klopt niet. Ik ben er helemaal niet op uit om een rekening te vereffenen, maar ik wil ook niet doorgaan voor een rotte appel”, zegt Ndongala. “Vorige week zaterdag, de dag dat we tegen Waasland-Beveren speelden, heeft er zich een klein incident voorgedaan tijdens de theorie van de coach. Ik was niet gefocust, ik was afgeleid en ik heb een paar seconden mijn ogen gesloten. Drie seconden, meer niet. Ik was zeker niet in slaap gevallen. Wolf keek me even aan en ging daarna verder met zijn uiteenzetting. Ik wilde mij meteen na de theorie verontschuldigen, maar op dat moment had de coach er geen oren naar. Op weg van het hotel naar het stadion heeft hij mij gezegd dat ik meteen mocht vertrekken.”

Genk klopt Waasland-Beveren vlot met 4-1 en een dag later wordt Ndongala ontboden op het bureau van technisch directeur Dimitri de Condé, ook Hannes Wolf is present. “Daar hebben ze mij duidelijk gemaakt dat ze mij twee zaken verwijten. Het incident tijdens de theorie de dag voordien én een gebrek aan intensiteit de afgelopen trainingsweek. Met dat laatste ben ik het absoluut niet eens. De donderdag na Napels was de enige echte training en ik erken dat ik op dat moment niet top was. Ik had al twee nachten amper geslapen, omdat er problemen ­waren met mijn zoontje. Voor elke training moeten we een vragenlijst over onze gemoedstoestand invullen op een tablet. Ik heb aangeven dat ik vermoeid was, dan vind ik het niet correct om mij net op dat moment een gebrek aan intensiteit te verwijten.”

Voorbeeld stellen

Ndongala wil vermijden dat hij hierdoor in een negatief daglicht wordt gesteld. “De coach en Dimitri vreesden dat ik een negatieve impact zou hebben op de groep, daar ben ik het niet mee eens. Ik ben soms wat nonchalant, maar dat is wie ik ben. Ik ben geen stoorzender of een rotte appel. Neen, ik denk vooral dat de club mij als voorbeeld voor de rest heeft willen stellen. Na Napoli zei De Condé dat wie niet gelukkig was mocht vertrekken, ik denk dat ze op deze manier die boodschap kracht willen bijzetten. Als ik in de fout zou zijn gegaan, dan zou ik vandaag vooral zwijgen. Dat ik dat niet doe, is een teken dat ik niets te verbergen heb. Ik wil dat de mensen ook mijn kant van het verhaal kennen.”

Zijn verhaal in Genk zit erop, zoveel is duidelijk. “Ik ga nu met mijn zaakwaarnemers bekijken wat de volgende stap kan zijn. Vorig jaar was er interesse uit Turkije en de VS, dat zijn opties. Maar ik sta ook open voor nieuwe aanbiedingen uit België. Ik heb een mooie tijd beleefd in Genk en ik vind het jammer dat we op deze manier uit mekaar moeten gaan.”