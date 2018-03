Na voorstel De Wever: Antwerp en Beerschot willen praten over één stadion Grootste obstakel: wie betaalt 150 à 200 miljoen? Niels Vleminckx/Tomas Taecke/Stijn Joris

07 maart 2018

04u00 2 Jupiler Pro League Antwerps burgemeester Bart De Wever droomt van een fonkelnieuw stadion voor Antwerp én Beerschot Wilrijk. Een idee dat al decennia leeft, maar voor het eerst zijn ook beide clubbesturen vragende partij. Blijft de vraag: wie betaalt en wie bouwt?

Bart De Wever meldde maandag met volle overtuiging dat – op voorwaarde dat hij straks herverkozen wordt – er voor 2024 een stadion zal staan aan Petroleum Zuid, waarin zowel Antwerp als Beerschot Wilrijk zouden voetballen. Meer details wenste De Wever niet te geven. In politieke kringen valt wel te horen dat het de bedoeling is plaats te bieden aan 30.000 à 40.000 toeschouwers. Met die capaciteit zou het nieuwe stadion ook zijn rol kunnen spelen bij grote evenementen en concerten – met 18.400 plaatsen heeft het Sportpaleis zijn beperkingen.

Een eerste belangrijke voorwaarde is alvast vervuld: de twee clubbesturen staan open voor een nieuw, gemeenschappelijk stadion. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens claimt "niet bij voorbaat neen te zeggen" tegen het idee. "Alles zal in overleg met de supporters gebeuren. Zij staan centraal." Wel benadrukt de West-Vlaming dat een nieuw stadion, weg van de Bosuil, wat hem betreft een noodzaak is. "De Bosuil moet op termijn een opleidingscentrum worden, de thuis van de jeugd. Het DNA van de club zal daar blijven. Maar een volledig nieuw stadion is nodig en moet er snel komen."

Ook Beerschot zegt "met open geest" naar de onderhandelingstafel te stappen. Al vormt de geplande capaciteit al een eerste mogelijk struikelblok. "Het stadion mag niet te groot zijn. De beleving en het voetbal moeten centraal staan", meent Beerschot-bestuurder Walter Damen. Die voegt wel toe dat een nieuw stadion een stap vooruit zou betekenen voor zijn club. "De club en de supporters zijn zeer gehecht aan het Olympisch Stadion, maar op vlak van comfort kunnen we alleen vooruitgaan."

Fans sceptisch

Patrick Campenaerts (Beerschot Wilrijk): "Als het moet voor toekomst van de club"

Patrick Campenaerts reageerde namens de supportersvereniging Tene quod Bene van Beerschot Wilrijk. "Het Kiel en de Bosuil zijn voor beide clubs heilige grond. Bovendien sloot Beerschot nog maar pas een nieuwe concessie met de stad af om negen jaar verder te voetballen in het Olympisch Stadion. De supporters moeten zich geen zorgen maken, we verlaten het Kiel zeker de eerste jaren nog niet. Die nieuwe voetbaltempel komt er niet zomaar op één, twee, drie. Wel liet Beerschot al weten er voor open te staan. Ik denk dat de supporters daar wel in meegaan. Petroleum Zuid is in onze achtertuin en ligt iets verder weg voor de fans van Antwerp, maar misschien moeten we dat emotionele gegeven maar aan de kant schuiven. Voor de toekomst en de groei van de club is zo'n nieuw stadion uiteraard een pluspunt."

Robert Vinck (Antwerp): "Voor ons hoeft het echt niet"

Robert Vinck vertolkt de mening van de Federatie van Antwerp Supporter Clubs. "Ons supportershart ligt op de Bosuil. Voor ons hoeft dat nieuwe stadion echt niet. Als we aan de overkant van onze nieuwe tribune er nog eentje bouwen voor 8.000 fans en de open hoeken worden dichtgemaakt, dan kunnen wij makkelijk naar een stadion voor 20.000 of zelfs 25.000 supporters. Een stadion voor 30.000 of 40.000 man? Wie gaat er zitten? Als onze voorzitter zegt dat hij naar de supporters zal luisteren, moet hij dat misschien maar eens doen. We wachten al twee maanden op een gesprek.

Dat de Bosuil een opleidingscomplex moet worden, klinkt niet bepaald als muziek in onze oren. Hij zou er wel eens van kunnen schrikken hoeveel supporters er afhaken als we de Bosuil verlaten."

Antwerp en Beerschot onder eenzelfde dak? Dat zou alvast geen primeur zijn in Europa. Wij zetten de clubs die onder hetzelfde dak voetballen voor u op een rijtje.

AC Milan & Inter Milan

Fans van Inter Milan dwepen met de naam Guiseppe Meazza, tifosi van AC Milan noemen het San Siro, maar ze hebben het over één en hetzelfde stadion. Met zijn bouwjaar van 1925 is het één van de meest legendarische arena’s in ­Europa. De twee clubs betalen een huurprijs (tegen voordelige tarieven) aan de stad Milaan. AC Milan had tot vorig jaar plannen om te verhuizen naar een eigen stadion, maar zag daar uiteindelijk vanaf.

Sampdoria & Genoa

Het Sampdoria van Dennis Praet deelt het Stadio Luigi Ferraris – met de iconische torentjes in de hoeken – met stadsgenoot Genoa. Daarnaast worden er ook rugbywedstrijden in afgewerkt.

AS Roma & Lazio Roma

Een samenwerking waar in 2020 een einde aan komt. Na jaren ­administratief gepalaver heeft AS Roma toestemming gekregen om zijn nieuwe stadion (Stadio della Roma) te bouwen. Totale kostenplaatje: meer dan 1 miljard euro. Het huidige Stadio Olympico zal op het EK 2020 overigens dienst doen als vervanging van het ­geflopte Eurostadion.

Bayern München & 1860 München

Een zeldzaam voorbeeld van een niet-Italiaanse topclub die een ­stadion deelt. Bayern München en tweedeklasser 1860 München ­spelen sinds 2005 in de Allianz ­Arena. Wanneer Bayern thuis speelt, kleuren de buitenwanden rood. Is het de beurt aan de tweedeklasser, dan straalt er een blauwe gloed. Ook voor de bouw van de Allianz Arena huisden de twee clubs samen onder hetzelfde dak.

Club Brugge & Cercle Brugge

In eigen land delen natuurlijk ook Club en Cercle Brugge hetzelfde stadion. De Brugse ploegen spelen elk om beurt in het Jan Breydelstadion, dat tot 1998 Olympia heette. De vraag is hoe lang blauw-zwart en de ‘vereniging’ nog onder hetzelfde dak zullen voetballen. Club Brugge heeft bouwplannen ten Noorden van de stad, terwijl Cercle het huidige Jan Breydelstadion in de nabije toekomst en mits het vertrek van de buren wil renoveren.

• Andere voorbeelden:

Atalanta & Albinoleffe (Italië)

Hellas Verona & Chievo Verona (Italië)

Hammarby & Djurgardens (Zweden)

MK Dons & Kingstonian FC (Engeland)